Emre Belözoğlu'nun tercihi 'Buz tutan gölde futbol'

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emre Belözoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Belözoğlu, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen, Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde futbol oynamalarını anlatan "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafını seçti.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'e ait "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" adlı çalışmaya oy verdi.

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