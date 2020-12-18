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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:05 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'nun tercihi 'Buz tutan gölde futbol'

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Emre Belözoğlu'nun tercihi 'Buz tutan gölde futbol'
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Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Emre Belözoğlu, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Belözoğlu, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen, Çıldır Gölü'nde bir araya gelen gençlerin yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde futbol oynamalarını anlatan "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğrafını seçti.

Emre Belözoğlunun tercihi Buz tutan gölde futbol

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'e ait "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği" adlı çalışmaya oy verdi.

 

Emre Belözoğlunun tercihi Buz tutan gölde futbol

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