Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki hedefi! Hep baskılı hem kazanan takım yaratmak

Spor Arena/Süleyman ARAT Gaziantep galibiyetiyle moral bulan F.Bahçe’de hedef, Yeni Malatyaspor maçındaki son 20, Gaziantep karşısındaki son 60 dakikalık baskın futbolu kalan 7 haftada 90 dakikaya yaymak... Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da ön alanda verimli pres yapıp, yerden pasla ve set oyunuyla hücuma çıkmayı maçın genelinde uygulatmak istiyor. Sarı lacivertlilerde aceleci olmadan doğru pas trafiğiyle pozisyon bulmak, geçiş hücumlarını gerçekleştirmek ve topsuz oyunda da tempolu oynamak bir diğer hedef.

OYUNCULARA UYARI

Emre Belözoğlu oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Gaziantep maçında skor üstünlüğünü elde ettikten sonra baskıyı iyi yapamadık, topun arkasına geçemedik. Kalemizde çok fazla pozisyon verdik, topa sahip olup oyunu yönlendirmedik. Bu nedenle bu eksiklerimizi de gidermek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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