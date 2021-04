Emre Belözoğlu'ndan hayata döndüren zafer dokunuşu

Spor Arena / Süleyman ARAT - Zirve yarışındaki rakiplerin haftayı yenilgiyle tamamlaması sonrası Denizli maçının önemi daha da artan F.Bahçe, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta hayata döndü. Yoğun maç trafiğinin yaşandığı zor bir dönemde Belözoğlu’nun takımın başına getirilmesi oyuncuların moralini yükseltirken onu idol olarak gören oyuncuları da ekstra motive etti. Çiçeği burnunda teknik adam maceradan uzak, akıllı dokunuşlarla takımı şampiyonluk hayali etrafında kenetleyip 3 puanı kazandı.

Kazanma hırsı için takıma teşekkür

Denizlispor’u yepyeni bir oyun anlayışı veya sürpriz futbolcu seçimleriyle değil, son bir haftadır takıma aşılamaya çalıştığı mücadeleci ruhla devirmeyi başaran Emre Belözoğlu, kısa süre içinde takımı şampiyonluğa inandırdı. Samatta’ın golünden sonra yaşanan sevinç tablosu ve oluşan kenetlenme fotoğrafının bunun bir göstergesi olduğunu belirten Emre Belözoğlu kazanma arzusu ve hırsından ötürü soyunma odasında bütün takıma teşekkür etti.

Tam takım 4 gün idman yapabildi

Genç teknik adamın hafta boyuncu yapılan idmanlarda savunma ile hücum hattı arasındaki mesafeyi kısaltmaya çalıştığı, daha temaslı ve mücadele ağırlıklı bir futbolu oyunculara aşılamaya çalıştığı belirtildi. Futbolcuların büyük çoğunluğunun milli takımlarda olması nedeniyle ancak 4 günlük bir çalışmanın ardından ligdeki ilk ve en zor maçına çıkan Belözoğlu bu kadar kısa bir süre zarfında takıma kondisyon ya da yepyeni bir oyun anlayışı veremeyeceğinden özgüven, hırs, inanç ve motivasyon yüklemelerine ağırlık verdi.

Maç maç istediği takım şekillenecek

Daha önde basan bir Fenerbahçe yaratmayı çok istediğini her fırsatta ifade eden Emre Belözoğlu, bunun sadece fazla pratikle oluşacağını, ancak bu yoğun maç trafiğinde buna zaman bulamadıklarını belirterek geride kalan her maçta, her haftada bu oyun kurgusunun

şekilleneceğini ifade etti. Soyunma odası konuşmalarında böylesi kritik virajlarda kazanmanın önemine vurgu yapılırken Oynanan futbol beğenilmemiş olabilir ancak kötü oynarken de kazanmayı başarmak çok önemliydi” değerlendirmesinin yapıldığı da öğrenildi.

Samatta hamlesi olumlu sonuç verdi

Hafta boyunca Samatta’yı kazanmak için çaba harcayan, Tanzanyalı golcüye tereddütsüz formayı uzatan Emre Belözoğlu’na oyuncusundan yanıt maçın 64. dakikada geldi. Denizlispor’un direncini kıran, yeşil siyahlıların 3 puan hayallerini yıkan enfes kafa vuruşuyla tüm Fenerbahçeliler de şampiyonluk hayalleri kurmaya başlatan Samatta’nın da moralinin ve özgüveninin yerine geldiği öğrenildi.

