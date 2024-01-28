Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü: Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar

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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçeli oyuncuya övgüde bulunan Emre Belözoğlu, "Net bir şekilde bizden çok daha iyi bir takım vardı karşımızda. Fazla da sözü uzatmadan söylemek lazım. Karşılık verdiğimiz 35 dakika var, istediklerimi yapan bir oyuncu grubu vardı. Fenerbahçe merkezden oynanan toplara baskı yapıyor, kazandığı topları kenara çabuk inen ve bekleriyle delici oynayan bir takım. İki tane üst düzey bekleri var. Ferdi, Avrupa'nın her takımında üst düzey Barcelona, Real Madrid'de dahi oynar." dedi.

"SON 10 SENENİN EN İYİ KADROSU"

Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Ferdi, Mert gibi oyunculara karşı bu mesafeleri, alanları vermemek üzere plan yapmıştık. 35 dakika bunu oynadık. Ne zaman merkeze oynayıp kaptırdık, ne zaman ki Cengiz'in ayağına gelen topları kapatamadık o zaman momentum oraya geçti. Fenerbahçe, son 10 senenin en iyi kadrosu. Bizden üstün oynaması doğal. Oyuncularım kendi güçlerince en iyisini yapmaya çalıştılar. Biz doğru oyunu oynamaya gayret edeceğiz. 30-35 dakikalık oyun çalıştığımız oyundu, sonrası net bir şekilde Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir oyundu." diye konuştu.

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"OYUNCULARIM KAPASİTELERİNCE EN İYİSİNİ YAPTILAR"

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, “Sahada bizden daha iyi bir takım vardı. 35 dakika planımıza sadık kalarak rakibimize cevap verdik. Bu sadakatten vazgeçtiğimizde Fenerbahçe’nin bireysel oyuncu momentumu karşısında durmak kolay olmadı. Oyuncularım kapasitelerince en iyisini yaptılar. Fenerbahçe’nin ciddi bir gücü var. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Forvet bölgesinde Ali Sowe’yi tercih etmesiyle ilgili gelen bir soruya Belözoğlu, “Ali Sowe bizim için çok değerli. Bir ivme yakaladık. 4’üncü kez mağlup olduk. Savunma planları iyi bir takımız. Ön blokta beklediğimiz bir performans yoktu. Biz topa sahip olma planları da olan bir takımız. Buraya sadece savunma yapmaya da gelmedik. İstek var, arzu var. Birbirinden ayırmadan olaya bir bütün olarak bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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“LINCOLN VE MERT HAKAN İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELERİMİZ OLMADI”

Fenerbahçe forması giyen Lincoln ve Mert Hakan Yandaş’ın transferi için resmi bir görüşmede bulunmadıklarını aktaran Belözoğlu, “Transfer istediğimiz var. En doğrusunu yapmak istiyoruz. Lincoln ve Mert fazla süre alamayan oyuncular. İkisi de bize katkı verecek oyuncular. Resmi görüşmemiz olmadı, istişareler var. Önümüzde süre var. En doğru oyuncuları kadromuza katacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, kaleci Bahadır Han Güngördü ile ilgili gelen bir soruya, “Bahadır geldiğimiz günden beri çok çalışan bir oyuncu. Savunma performansımız son derece iyi. Daha fazla gelişebilecek kapasitesi var. Onun iyi oynaması bizi rahatlatıyor. Kaleci yalnız adamdır. Kolay bir pozisyon değil. Ondan memnumuz. Daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

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“İLK 5’İ ZORLAMAK İSTİYORUZ”

Sezonun geri kalan bölümündeki hedefleriyle ilgili olarak ise Belözoğlu şunları söyledi:

“Mevcutta teknik adamlar, kendi formasyonlarını geçirmeye çalışıyor. Oyuncu kalitesi olan takımların net üstünlüğü var. Pendikspor bile yaptığı hamlelerle 40-50 puanlara ulaşabilir. Biz iyi bir yoldayız. Aramıza katacağımız net oyuncularla ilk 5’i zorlamak istiyoruz. 8 puan fark fazla değil. Ben öne bakmak istiyorum. Mevcut gücümüzü bilerek oynamamız gerekiyor.”

“İKİ TAKIMIN DA EŞİT ŞANSININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Belözoğlu, “Fenerbahçe de Galatasaray da ligin şu an çok üstünde. Bu takımlara karşı oynayan takımlar, karşıt plan hazırlıyor. İki takımın da eşit şansının olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Avrupa maçı oynayacak. O biraz daha zorlayıcı olabilir. Diğer takımların yorumlarını yapmayı pek sevmiyorum. Benim amacım, Ankaragücü ile iyi işler yapmak” dedi.