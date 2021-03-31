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GeriFutbol Emre Belözoğlu’ndan en zor viraj öncesi son izin
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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu’ndan en zor viraj öncesi son izin

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Teknik direktör Emre Belözoğlu, nisan ayında yoğun bir maç ve idman trafiğine girecek olan takıma dün son kez izin verdi. Futbolcular bugünden itibaren bir süre günde çift idman yapacak.

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un yerine sezon sonuna dek teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, nisan ayında yoğun bir maç ve antrenman trafiğine girecek futbolcularına dün son kez izin hakkı verdi.

Süper Lig’in milli maçlar nedeniyle tatile girmesinin ardından üç gün izin yapa sarı lacivertli futbolcular, dünü de izinli geçirdi. Sarı lacivertliler bugün yeniden antrenmanlara başlayacak. Emre Belözolu’nun yeni oyun planını ezberletmek için Can Bartu Tesisleri’nde bir süre günde çift antrenman yaptıracağı öğrenildi. Süper Lig’de halen bir maç fazlasıyla liderin 5 puan gerisinde bulunan ve puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertli takım, ligde kalan 10 maçın 7’sini nisan ayı içerisinde yapacak. Sarı lacivertli futbolcular nisan ayı bittikten sonra da doğru dürüst izin yapma fırsatı bulamayacak.

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