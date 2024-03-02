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Emre Belözoğlu'ndan küfürlü tezahürat sitemi: Fenerbahçe de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Emre Belözoğlundan küfürlü tezahürat sitemi: Fenerbahçe de iki maçta Galatasaraydan 6 gol yedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 18:03

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarların kendisine ettiği küfürler hakkında konuşurken çarpıcı açıklamalar yaptı.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar hakkında konuştu.

"BANA 'GEL' DEDİLER GELDİM, 'GİT' DEDİLER GİTTİM"

Haber Global'e konuşan Belözoğlu, "Hayatımda 150 yıl yaşasam, asla başıma gelmez diyeceğim bir şey oldu. Fenerbahçe taraftarından küfürlü tezahürat duyacağımı asla düşünmezdim. İnsanı en sevdikleri vurabiliyormuş. Benim annem babam Fenerbahçeli. Ve onlara küfür edildi. Ben Fenerbahçeliyim. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Sesimi bile çıkarmadım. Fenerbahçe aleyhine tek satır cümlem yok." dedi.

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"KÜFÜR YEMEYİ HAK ETMEDİM"

Aleyhine yapılan tezahüratlardan dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Belözoğlu, "3 Temmuz'u yaşadık, otobüsümüz kurşunlandı. Hepsinde dimdik ayakta durduk Fenerbahçe için. Gerçekten çok üzgünüm, küfürlü tezahüratı hak etmedim. Geçen yıl Başakşehir'deyken 7-0 yenildik Galatasaray'a. İkinci maç 1-0 bitti. Toplam 8 gol yedik. Fenerbahçe de iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yedi. Ben ekmek yediğim yere ihanet etmem." sözlerini sarf etti.

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"ÜZGÜN OLMAK NE KADAR YETERLİ BİLMİYORUM"

Öte yandan Süper Lig'de 1-1 berabere kaldıkları İstanbulspor maçının ardından hakkında konuşan Belözoğlu, "Kulüpleri başkanlar yönetir, sahayı teknik direktörler" diye konuşan Belözoğlu, oynadıkları oyunun karşılığını puan olarak alamadıklarını da dile getirerek, "Üzgünüm. Üzgün olmak ne kadar yeterli bilmiyorum. Böylesine iyi başladığımız maçta 30 farklı senaryo olsa en kötüsü bu olurdu. Artık net bir şekilde kümede kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde başka bir hedefimiz yok. Bunun dışında hedef düşünen varsa katılmıyorum. Bugün de bunu net bir şekilde gördük, Ankaragücü sahanın içinde çok yalnız. Kayserispor maçından sonra söz verdiğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÖTÜ BİR HAKEM PERFORMANSI VARDI"

Karşılaşmanın hakemini de değerlendiren Belözoğlu, "Çok kötü bir hakem performansı vardı. Hakemler memnun olmak polyannacılık oynamaktan öteye gitmez." dedi.

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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