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Emre Belözoğlu: 'Kötü oyunun sorumluluğu bende'

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#Başakşehir#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Emre Belözoğlu: Kötü oyunun sorumluluğu bende
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 00:04

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonu konuştu.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

İstanbul dışındaki deplasman maçlarında bugüne kadar iyi oynamamıştık. Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir maç oldu. Sorumluluk benim.Kötü oyunun sorumluluğu bende, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. 

ALANYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM

Önümüzde bir Avrupa maçı var. Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Alanyasporu tebrik ediyorum

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