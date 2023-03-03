Canlı Anlatım: Alanyaspor Başakşehir maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Alanyaspor: 0

Başakşehir: 0

Goller

İLK 11'LER

Alanyaspor: Runarsson, Feddal, Fatih, Furkan, Cavaleiro, Umut, Fer, Efkan, Yusuf, Efecan, Ahmed Hassan

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Touba, Duarte, Lima, Biglia, Karzev, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka

Alanyaspor bu sezon Fenerbahçe'nin ardından maçların son yarım saatlik bölümünde en fazla gol atan takım. İstanbul Başakşehir ise bu sezon yediği gollerin %43'ünü bu zaman aralığında kalesinde gördü. Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son iki golü kaydeden Ivan Cavaleiro, bu sezon ligdeki gol katkısı sayısını beşe çıkardı. Portekizli oyuncu, önceki iki sezon Fulham formasıyla yaptığı toplam gol katkısını geride bırakmak için sahaya çıkacak. Bu sezon İstanbul Başakşehir formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Deniz Türüç, bu golleri penaltıdan ya da ceza sahası dışından kaydetti. 2022/23 Süper Lig sezonunda üç gol atan Berkay Özcan, kariyerinde rakip fileleri en fazla havalandırdığı lig sezonuna ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Ersun Yanal görev yaptığı son iki takımla çıktığı ilk Süper Lig maçını kazanamazken, en son 2016/17 sezonunda Trabzonspor'un başına geçtikten sonraki ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor Başakşehir MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ CANLI YAYIN

Saat 20:00'da başlayan mücadele TOD dijital platformundan şifresiz ekranlara geliyor ayrıca beIN Sports 1 kanalında da canlı yayınlanıyor.