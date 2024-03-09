Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok | Galatasaray sözleriyle ilgili geri adım atmadı

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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Emre Belözoğlu, serzenişte bulunurken yeni bir açıklama daha yaptı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu" sözü, Fenerbahçe taraftarlarının küfürlü tezahüratı ve sarı lacivertli camiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'LA İLGİLİ SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Galatasaray'la ilgili yaptığı tespitin arkasında olduğunu belirten Belözoğlu, 343 Dijital'e yaptığı açıklamada, "Bireysel olarak sözlerimizin arkasındayım. Giren ve çıkan oyunculara bakarsak böyle. Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray’da. Bu bir tespit. Galatasaray’a kendimizi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit değil. Çok seneler önce tercihimi yaptım. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım. Fenerbahçe’nin alınmasını gerektirecek bir şey yok. Fenerbahçe için de 'Son 20 yılın en iyi kadrosunu kurdu' dedim. Bizim söylediğimiz ayet değil. İnsanlar algı oluşturmaya çalışıyor. Bu artık gerçeğin önüne geçti." dedi.

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"FENERBAHÇE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLMA HAYALİM YOK"

Daha önce Fenerbahçe'de görev yaptığını ve sarı lacivertlilerde teknik direktör olma hayalinin olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim." diye konuştu.

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"ANNEME KÜFÜR AĞIR OLDU"

Küfürlü tezahürat hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu. Fenerbahçe tarihinde yer edip etmeyeceğime ben karar veremem, taraftarlar karar verir. 14 yaşından beri bu mesleğe çok emek verdim. Hayatımda ilk defa kendi oynadığım ve futbolu sonlandırdığım takım taraftarlarından anneme küfür yemek, bazen ağır olabiliyor. Bazen saha içinde biz de bu görüntülere sebep verebiliyoruz. Orada kısasa kısas var. Benim için üzüntü vericiydi, kapandı, bitti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler." ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE'YE KÜSME GİBİ OLMAZ"

Kendisine daha önce de küfür edildiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Konu Fenerbahçe olduğunda menfi konuşmam, yutkunurum ve susarım. Fenerbahçe'ye küsme gibi olmaz. Fenerbahçe'yi son 10 haftada şampiyonluk yarışına soktuğumuzda da bu grup bana küfür ediyordu. Küfürde kalamam, hayatıma devam etmek zorundayım. Fenerbahçe inşallah en güzel yerlerde olur. Fenerbahçe'yi hissettik, bu değişmez. Rekabetçi bir yapım var, kazanmak odaklıyım. Fenerbahçe rakip olduğunda kazanmak için mücadele edeceğim. Bu mesleğime olan saygım." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

BELÖZOĞLU'NUN SEVİNCİ VE TEPKİSİ OLAY OLDU

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Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi evinde konuk eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun sevinci ve sarı lacivertli tribünlerden gelen tepkiler sonrası mimikleri gündem olmuştu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Morutan'ın golü sonrası yedek kulübesinde sevinç yaşamıştı. Emre Belözoğlu'nun sevinci, sosyal medyada çok konuşulurken Fenerbahçeli taraftarlar Belözoğlu'nun aleyhinde paylaşımlarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEN TEPKİ

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında maçın son bölümüne 3-0 geride girerken konuk takım tribünlerinde yer alan sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncu ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu aleyhine küfürlü tezahürat yapmıştı.

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Sarı lacivertli taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahürat yaparken Emre Belözoğlu'nun üzgün bir şekilde tribünlere bakarak kafa salladığı görülmüştü.

"BUNU YAŞAYACAĞIMI HİÇ DÜŞÜNMEZDİM..."

Maç sonunda sarı lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı tezahüratlar hakkında konuşan Belözoğlu, "Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim... Ben Fenerbahçeli Emre'yim. Bana sokakta insanlar bu sevgiyi hissettirdiler. Bunu yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Üzgünüm. Allah 150 sene ömür verseydi böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Bundan dolayı çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Emre Belözoğlu’nu yakından tanıyanlar benim Fenerbahçe’yi gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Ama bugün yaşanılan hak ettiğim bir şey değil. Sokakta Fenerbahçelilerin beni ne kadar çok sevdiğini, ayrıldığımda bana bu duyguyu hissettiklerine şahit oldum. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Her zaman Fenerbahçeli Emre olarak anıldım. Ama Fenerbahçe’ye karşı oynarken de bir sporcunun veya bir teknik direktörün ne yapması gerekiyorsa onu yaptım. Onun dışında Fenerbahçe’nin aleyhine tek bir açıklamam dahi olamaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için ayrıcalık oldu. Ama bugün için çok büyük bir şey yaşadığımı söylemek istedim” açıklamasını yapmıştı.