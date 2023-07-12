Emircan Gürlük: 'Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım, dört büyüklerden teklif aldım ama...'

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Geçtiğimiz yıllarda Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Enis Destan, Yiğit Emre Çeltik, Berke Özer gibi isimleri futbol dünyasına sunan Altınordu, bir başka futbolcusunu daha Avrupa’ya gönderdi.

Galatasaray ve Selimiyespor altyapılarında oynadıktan sonra 2019 yılında Altınordu altyapısına transfer olan sol kanat oyuncusu Emircan Gürlük, İzmir ekibinde gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ve Avrupa takımlarının dikkatini çekti. Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg ile 3 yıllık anlaşmaya varan 19 yaşındaki Gürlük, kariyerine yönelik konuşurken, hedefleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

“YEDEK KALINCA TESİSLERE EVDEN GİDİP GELMEMİ SÖYLEDİLER, GALATASARAY’DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM”

- Futbola Galatasaray altyapısında başladığını görüyoruz. Futbola başlama hikâyen başta olmak üzere Altınordu’ya uzanan serüveninle alakalı neler söylemek istersin?

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Küçüklüğümden beri mahallede top oynardım. Bir kulüpte oynamamı sağlayan ağabeyim oldu. Sonra her şey kendiliğinden gelişti. Galatasaray’da oynadığım dönem evimiz çok uzak bir mesafede olduğu için tesislerde kalıyordum. Bir dönem takımda yedek kalınca tesislere evden gidip gelmemi söylediler. Bu durum benim için çok zor olacaktı ve Galatasaray altyapısından ayrılmak zorunda kaldım. Bir sene Selimiyespor’da oynadım. Burası benim dönüm noktam oldu. Normal antrenmanların haricinde daha fazla çalışmam gerektiğini öğrendim. Altınordu beni Selimiyespor’la katıldığım bir turnuvada fark etti. Daha sonra Altınordu altyapısına transfer oldum.

“ALTINORDU’DA PROFESYONEL FUTBOL HAYATINA HAZIRLANDIK”

- Daha önce Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Enis Destan, Yiğit Emre Çeltik, Burak İnce, Berke Özer gibi yıldız adaylarının yetiştiği Altınordu’daki ‘özkaynak modeliyle’ ilgili ne düşünüyorsun?

Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde profesyonel futbolcu olmak için her şey mevcut. Bizi her şeyi ile profesyonel futbol hayatına hazırladılar. Bu vesile ile üzerimizde hakkı olan herkese teşekkür etmek istiyorum.

- 2021 yılında Play-Off finalinde Altay’a yenilerek Süper Lig biletini son anda kaçıran Altınordu, bu sezon TFF 1.Lig’e veda eden takımlardan birisi oldu. Altınordu’da geride bıraktığımız sezon 30 maçta 4 gol 2 asistlik performansın vardı. Altınordu’nun son iki senedeki durumunu nasıl yorumluyorsun?

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Altınordu’yla küme düştüğümüze ilk başta takım olarak çok üzüldük. Gönül isterdi ki daha çok katkı sağlayıp takımımızı kümede tutsaydık. Performansımdan açıkçası çok mutlu değildim. Daha fazlasını yapabileceğimi düşünüyorum. Biz Altınordu altyapısında, duygusallığı profesyonellikten ayırt etmeyi öğrendik. Şampiyonluk ne kadar doğal ise, düşmek de bu oyunun bir parçasıydı.

“ADAM EKSİLTMEK EN BÜYÜK ÖZELLİĞİM, Dİ MARİA VE NEYMAR’I ÖRNEK ALIYORUM”

- Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) son bir yılını kapsayan raporuna göre %70 başarı oranı ile 12 dakika 39 saniyede bir başarılı dripling yapma başarısı gösterdin. Aynı listede Real Madrid’den Vinicius Junior, Bayern Münih’ten Jamal Musiala, Arsenal’den Gabriel Martinelli ve Bukayo Saka gibi isimler yer aldı. Bu başarıyla ilgili düşüncelerin nelerdir?

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Adam eksiltmek benim en büyük özeliklerimden biri. Bu Allah tarafından verilen bir yetenek diye düşünüyorum. Ama bu özellikler ile bitmiyor çünkü daha çok çalışmamız lazım. Tam anlamıyla profesyonel olmak için o kadar çok etken var ki. Dünya futbolundan örnek aldığım 2 oyuncu var. Di Maria’yı kendi oyun stilime uygun gördüğüm için çok beğeniyorum. Örnek aldığım diğer futbolcuysa Neymar. Mental anlamda güçlü ve rahat olmayı ondan örnek alıyorum.

“DÖRT BÜYÜKLERDEN TEKLİFLER VARDI AMA JİŘÍ JAROŠÍK’İN BENİ ÖZELLİKLE İSTEMESİ KARAR VERMEMİZDE ETKİLİ OLDU”

- Geçmiş dönemlerde Fatih Tekke, Hasan Kabze, Gökdeniz Karadeniz, Gökhan Töre, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı gibi milli futbolcularımızın forma giydiği Rusya’da mücadele edeceksin. Orenburg’a transfer sürecinden bahseder misin?

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Biz ailece Rusya’ya her zaman sıcak baktık. Babam bir dönem Rusya’da çalıştı. Orada yaşayan akrabalarımız var. Hocamız Jiri Jarosik, Avrupa'da Chelsea gibi çok önemli kulüplerde forma giydi. Kendisinin beni özellikle istemesi karar vermemizde etkili oldu. Henüz 19 yaşındayım ve eksiklerimin farkındayım. Buraya gelişmek ve kulübüme katkı sağlamak için geldim. Ben sadece futboluma odaklandım. Menajerlerim İbrahim İşen ve Yusuf Kocakaya, transfer süreçlerimin öncesi ve sonrasında çok ilgilendiler. Bu süreçte dört büyükler ve Anadolu kulüplerinden teklifler vardı. Yurtdışından beni izlemeye gelen birçok takımın scoutu vardı. Rusya'dan da büyük takımların teklifi oldu. Biz Orenburg'u tecrübe kazanmak ve gelişmek için tercih ettik.

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“A MİLLİ FORMA İÇİN ÜMİT MİLLİ TAKIM VE ORENBURG’DA BAŞARILI OLMAM GEREKİYOR”

- Ümit Milli Takımımızın Azerbaycan ve Bosna Hersek’le oynadığı aday kadrosuna seçilmiştin. Neler hissediyorsun? A Milli Takım hedeflerinle alakalı neler söylemek istersin?

Levent Sürme hocam ile zaten neredeyse 1 senedir iletişim içerisindeydik. Birçok kez davet etmek istediler ama Altınordu’nun kritik maçlarından dolayı saygı gösterdiler. Ümit Milli Takımımız’da ki ilk maçlarımda çok heyecanlıydım ve daha çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. Hedefim tabii ki herkes gibi A Milli Takım forması giymek. A Milli Takım’a yükselmek için önce Ümit Milli Takım ve Orenburg’da başarılı bir performans göstermem lazım.

- Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ve senin gibi genç yaşta Avrupa macerasına katılan Arda Güler’le ilgili ne düşünüyorsun?

Arda Güler, çok özel bir yetenek. Yaşından çok daha büyük olgunluğa sahip. Adaptasyon sürecini iyi atlatırsa çok başarılı olacaktır.