Eljif Elmas: 'Fenerbahçe'den geldim, taraftarlar benzer'

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Serie A'da Juventus'u 1-0 mağlup eden Napoli'de Eljif Elmas, galibiyetin ardından taraftarların yaşadığı sevinci değerlendirdi.

'BENZER BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR'

Taraftarların, takımı karşılamasını yorumlayan Eljif Elmas, "Bunu beklemiyordum. Ben buraya Fenerbahçe'den geldim, benzer bir taraftar kitlesi var orada da. Ancak bizi 10 bin Napoli taraftarının havalimanında karşılamasını gerçekten beklemiyordum, inanılmazdı. Şampiyon olduğumuzda nasıl bir atmosfer olacak tahmin bile edemiyorum. Şehrin futbola bu kadar bağlı olmasından çok memnunum" dedi.

'500 EURO HALA GELMEDİ'

Raspadori'nin 90+3'teki golünde asisti yapan Elmas, o anlarla ilgili "Zielinski'nin topu bana atmasını bekliyordum. Topu aldığımda Osimhen'in ileri koşu attığını gördüm ve Raspadori'ye uzun bir pas gönderdim. Maçtan önce ona 'Ben sana asist yapacağım sen de bana 500 euro vereceksin' demiştim. Ben asistimi yaptım ama 500 euro hala gelmedi.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

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