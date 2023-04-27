Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Eljif Elmas: 'Fenerbahçe'den geldim, taraftarlar benzer'

Güncelleme Tarihi:

#Eljif Elmas#Napoli #Fenerbahçe
Eljif Elmas: Fenerbahçeden geldim, taraftarlar benzer
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 21:22

Napoli'nin orta saha oyuncusu Eljif Elmas, Juventus galibiyetinin ardından yaşananlar hakkında konuştu.

Haberin Devamı

Serie A'da Juventus'u 1-0 mağlup eden Napoli'de Eljif Elmas, galibiyetin ardından taraftarların yaşadığı sevinci değerlendirdi.

'BENZER BİR TARAFTAR KİTLESİ VAR'

Taraftarların, takımı karşılamasını yorumlayan Eljif Elmas, "Bunu beklemiyordum. Ben buraya Fenerbahçe'den geldim, benzer bir taraftar kitlesi var orada da. Ancak bizi 10 bin Napoli taraftarının havalimanında karşılamasını gerçekten beklemiyordum, inanılmazdı. Şampiyon olduğumuzda nasıl bir atmosfer olacak tahmin bile edemiyorum. Şehrin futbola bu kadar bağlı olmasından çok memnunum" dedi.

'500 EURO HALA GELMEDİ'

Raspadori'nin 90+3'teki golünde asisti yapan Elmas, o anlarla ilgili "Zielinski'nin topu bana atmasını bekliyordum. Topu aldığımda Osimhen'in ileri koşu attığını gördüm ve Raspadori'ye uzun bir pas gönderdim. Maçtan önce ona 'Ben sana asist yapacağım sen de bana 500 euro vereceksin' demiştim. Ben asistimi yaptım ama 500 euro hala gelmedi.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınNewcastle Unitedın transfer listesi ortaya çıktı Fenerbahçeden Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...Newcastle United'ın transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eljif Elmas#Napoli#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay
Telefonunuz sizi dinliyor mu | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

Telefonunuz sizi dinliyor mu? | ‘Ortak IP kullanan kişilerde aynı reklamların çıkması olası’

#Teknoloji
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden hastalığımla hiç ilgilenmiyor?

#Hastalık