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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi? Kural kitabı ne diyor?

#Fenerbahçe#Penaltı#Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi Kural kitabı ne diyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt galibiyetini santimlerle kaçıran Fenerbahçe'de geceye damga vuran penaltının yankıları sürüyor. Penaltının tekrarlanmak yerine neden doğrudan iptal edildiği merak edilirken akıllara 2018 yılında yine bir Fenerbahçe maçında yaşanan penaltı olayı geldi.

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Spor Arena Detay - UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcimizin, adeta rakibini elinden kaçırdığı son anlar geceye damga vurdu.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe forması giyen Dimitris Pelkas'ı düşürdü ve müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yunan futbolcu, meşin yuvarlağı Alman file bekçisine nişanladı.

Kaleciden dönen topu tamamlayan Mergim Berisha, Fenerbahçe'yi 90+2. dakikada 2-1 öne geçirdi ancak hakem golü iptal etti. Berisha'nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girdiği gerekçesiyle VAR uyarısı sonrası gol geçerli sayılmadı.

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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi Kural kitabı ne diyor

PENALTI NEDEN TEKRARLANMADI?

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Dimitris Pelkas'ın kaçırdığı ancak Mergim Berisha'nın kaleciden dönen topu tamamlayarak gole çevirdiği penaltının tekrarlanmayarak doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok futbolseverin kafası karıştı.

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas'ın penaltısı doğrudan gol olsaydı, penaltı vuruşu iptal edilmek yerine tekrar edilecekti.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi Kural kitabı ne diyor
SAVUNMA OYUNCUSU İHLAL YAPSAYDI...

Mergim Berisha yerine Eintracht Frankfurt forması giyen oyuncu ihlalde bulunsaydı ise penaltı gol ile neticelenmediği için tekrar edilecekti. Ancak doğrudan gol olsaydı, gol geçerli sayılacaktı.

Hem savunma hem de hücum oyuncusu tarafından aynı anda yapılan ihlallerde ise penaltı vuruşunun sonucuna bakılmaksızın atış tekrar ediliyor.

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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi Kural kitabı ne diyor

YIL 2018, YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇI...

2018 yılında Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı.

Kasımpaşa'nın 7. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Mbaye Diagne'nin vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermemişti. Dönen topa hareketlenen Samuel Eduok ise müsait durumda fileleri havalandırmıştı.

Pozisyon sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal ederek oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı.

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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Samuel Eduok'un takım arkadaşı atışı kullanmadan önce ceza sahasına giriş yapması gerekçesiyle golü iptal etme yönünde karar vermiş ancak vuruştan önce Fenerbahçeli oyuncuların da ceza sahası içinde olmaları kafaları karıştırmıştı.

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçındaki penaltı neden tekrar edilmedi Kural kitabı ne diyor

BÜNYEMİN GEZER: PENALTI TEKRAR EDİLMELİYDİ

O dönem beIN Sports'ta pozisyonu yorumlayan eski hakem Bünyamin Gezer de verilen kararda kural hatası olduğunu öne sürmüştü.

Penaltı atışının tekrar edilmesi gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, "Eduok içeriye erken girmiş. Gol iptali doğru. Ama bir şey yanlış. Endirekt serbest vuruş kararı... Eduok ihlali tek başına yapmış olsaydı doğru karardı. Ama 4 tane Fenerbahçeli oyuncu da ceza sahasında. Penaltı tekrar edilmeliydi." diye konuşmuştu.

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#Fenerbahçe#Penaltı#Eintracht Frankfurt