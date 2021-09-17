Fenerbahçe 3 puanı kaçırdı

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında maça çok iyi başladı ve özellikle ilk 30 dakikada insiyatifi hiç rakibine vermedi. Ön alanda iyi baskı yapan sarı lacivertli temsilcimiz, Eintracht Frankfurt’u kalesinden uzakta tuttu.

Mesut Özil’in golüyle de iyi oynadığı bölümde öne geçen Fenerbahçe, bir duran top dönüşünde savunma yerleşmeden geçiş hücumuyla kalesinde golü gördü. Birçok yeni oyuncusu olmasına rağmen ve 3-4-3 gibi riskli bir formasyon ile oynayan Fenerbahçe, takım savunmasını dün de iyi yaptı ve Frankfurt’a fazla şans vermedi.

DİNAMİZM VE TEMPO

Son yılların en çok koşan Fenerbahçe takımı kesinlikle bu. Dinamizm ve tempo var. Alman temsilcisi karşısında fiziksel olarak hiç de geride kalmayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Tüm futbolcular 90 dakika boyunca Vitor Pereira’nın verdiği görevleri kusursuza yakın bir şekilde yerine getirirken, sadece Diego Rossi’nin oyun içinde zaman zaman kaybolduğunu gördük. Kesicilik anlamında iyi bir maç çıkartan Serdar Aziz’in de 3’lü savunma düzeninde oyuna daha fazla katılması lazım.

KIM VE GUSTAVO ÇOK İYİYDİ

Pereira, son 15 dakika yaptığı 4 değişiklik ile beraberliğe razı olmadığını gösterdi. Ancak 90’da kazanılan penaltıyı Pelkas gole çeviremedi ve çok yaklaşılan bir 3 puan avuçlardan kaydı gitti. Deplasmanda gruptaki en güçlü rakipten alınan 1 puan harika.

Dün Fenerbahçe’de Kim Min-Jae ve Luis Gustavo’yu çok beğendim. Mesut Özil de Almanya’da tekrar vitrine çıktığı maçta yorulana kadar iyi bir futbol ortaya koydu.