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Son Dakika: Mesut Özil Avrupa'ya 3 yıl sonra döndü! Arsenal'in ardından...

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Mesut Özil
Son Dakika: Mesut Özil Avrupaya 3 yıl sonra döndü Arsenalin ardından...

Son dakika haberi... Arsenal formasıyla çıktığı Poltava maçından sonra ilk kez gol atan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, bu sezon 2 gol ve 1 asiste ulaştı.

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Spor Servisi - Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Frankfurt ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de sarı lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil, Avrupa kupalarındaki gol suskunluğunu bozmuş oldu.

3 GOLE DİREKT KATKI

20 Eylül 2018’de Arsenal’in Avrupa Ligi’nde evinde 4-2 kazandığı Vorskla Poltava karşılaşmasında İngiliz ekibinin 4. golünü atan dünyaca ünlü futbolcu, aradan geçen 3 yılda Avrupa'da fileleri havalandıramamıştı.

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Sezon öncesinde de bireysel çalışıp formda görüntüsüyle dikkat çeken ve performansıyla parmak ısırtan Mesut Özil, bu sezonki 6. karşılaşmasında Kanarya’nın 3 golüne direkt etki etti. 32 yaşındaki futbolcu, Frankfurt önündeki golüyle 2 gol ve 1 asiste ulaştı.

Özil, daha önce Süper Lig’de Adana Demirspor karşısında takımını 3 puana ulaştıran gole imza atarken, 2-0 galip gelinen Antalyaspor müsabakasın da da asist yapmıştı.

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Mesut Özil