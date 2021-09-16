Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta? Avrupa Ligi FB Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? İşte canlı yayın bilgisi

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UEFA Avrupa Liginde grup aşaması başladı. Günün önemli karşılaşmasında D Grubu'nda Fenerbahçe deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi maçın saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 232 maçta 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 yenilgi yaşadı.

Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

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Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

TEMSİLCİMİZDE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt karşısında 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Jose Sosa, Alman ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ağrıları bulunan Miha Zajc'ın kamp kadrosunda olup olmayacağı şüpheli.

PELKAS FORMASINA KAVUŞACAK!

Fenerbahçe'de sakatlıkları sebebiyle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyen Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Filip Novak'ın ise Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada görev alamayan ve 6 maç kaçıran Pelkas’ın bugün 11’de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 233. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.