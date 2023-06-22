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Eda Erdem'den Arda Güler'e duygusal mesaj! Üzme bizi, kal be Arda...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Eda Erdem
Eda Erdemden Arda Gülere duygusal mesaj Üzme bizi, kal be Arda...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 20:48

Fenerbahçe Opet kaptanı Eda Erdem Dündar, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Arda Güler'e sosyal medyadan duygusal bir mesaj gönderdi.

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Fenerbahçe Opet ve Kadın Voleybol Milli Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar, kulüpten ayrılma ihtimali olan genç futbolcu Arda Güler'e sosyal medyadan duygusal bir mesaj gönderdi.

Eda Erdem Dündar'ın Arda Güler'e mesajı şu şekilde:

Bir taraftar olarak süreçten bihaber, Hong Kong’da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen dış hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu.

Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler… Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım Fenerbahçe’yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile.

Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi; kal be Arda.

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Eda Erdemden Arda Gülere duygusal mesaj Üzme bizi, kal be Arda...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Eda Erdem

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