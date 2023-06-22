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Son dakika: Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler için Real Madrid harekete geçti! Dikkat çeken plan...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Son dakika: Fenerbahçenin yıldızı Arda Güler için Real Madrid harekete geçti Dikkat çeken plan...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 18:48

Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de gözler yeni teknik direktör ve Arda Güler konularına çevrildi. Genç yıldız dün başkan Ali Koç ile görüşmüştü. Bugün ise Arda'yı isteyen Avrupa devlerinin arasına Real Madrid'in katıldığı iddia edildi. Habere göre Real Madrid, Arda için dikkat çekici bir plan hazırladı...

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ryan Kent'i kadrosuna katan, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini Göztepe'den alan Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu da renklerine bağlayıp hızlı hamleler yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte gözler yeni teknik direktöre ve Arda Güler'in takıkmda kalıp kalmayacağına çevrildi.

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ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Arda Güler, dün başkan Ali Koç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet GAzetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın görüşmeyle ilgili edindiği bilgiler şu şekilde:

Saat 13.00’te başlaması gereken görüşme Başkan Ali Koç’un işleri nedeniyle 40 dakikalık rötarla 13.40’ta Fenerbahçe Ülker Stadyumu’ndaki kulüp binasında gerçekleşti. Görüşmeye babası Ümit Bey ile gelen Arda stadın maraton kapısından giriş yaptı.

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HİÇBİR YÖNETİCİ İÇERİ ALINMADI

Başkanlık makamında baba Ümit Güler ile Arda Güler’in katılımıyla gerçekleşen ve içeri hiçbir yöneticinin alınmadığı toplantı saat 16.30’da bitti.

Ali Koç’un genç futbolcuyu ikna etmek için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, toplantının nasıl geçtiğini gazeteciler kadar yöneticilerin de merakla beklediği görüldü. Arda toplantıdan güler yüzle ayrılırken başkan Ali Koç zirvenin ardından dernek toplantısı için Kayseri’ye gitti. Koç bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu’nun genel kurulu için Ankara’daydı.

ÖNCE TATİL SONRA TEKRAR BULUŞMA

Peki şimdi ne olacak? Arda Güler yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkacak. Döndükten sonra başkan Ali Koç ile tekrar benzer bir görüşme yapılacak ve nihai karar oluşacak. Net olmasa da gelen bilgiler genç yıldızın Fenerbahçe’den ayrılsa bile 17,5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesinin biraz daha yükseltileceği yönünde. Ancak edinilen bilgilere göre kritik görüşme yüzde 51 ikna edilememe şeklinde noktalandı. Şimdi tatil süreci ve dönüşte yapılacak görüşmeden çıkacak sonuç bekleniyor.

REAL MADRID DEVREYE GİRDİ! CASTILLA PLANI...

İsmi Ajax, Dortmund, PSG, Milan, Sevilla, Benfica gibi kulüplerle anılan Arda Güler için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Marca'nın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'i transfer gündemine aldı.

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Habere göre genç futbolcunun 17,5 milyon euroluk serbest kalma maddesinden haberdar olan kulüp, gelecek adına transferi değerlendirmeye başladı.

Haberde Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi halinde deneyim kazanması için ilk etapta İspanya 3. Ligi'ne karşılık gelen ligde mücadele eden pilot takımı Real Madrid Castilla'da oynatmayı planladığı belirtildi.

103 MİLYON EUROYA BELLINGHAM'I ALDI

Real Madrid, bu yaz transfer döneminin en flaş transferini, Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Jude Bellingham'ı alarak yapmıştı.

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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