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Hürriyet
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Eda Erdem Dündar'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'

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Eda Erdem Dündar'ın tercihi 'Lastiklerden voleybol sahası'
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eda Erdem, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli voleybolcu, spor kategorisinde oyunu Fecri Barlık tarafından çekilen Siirt'te bir grup çocuğun araç lastiklerinden kendi imkanlarıyla oluşturduğu voleybol sahasında maç yaptıkları anı gösteren "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Eda Erdem Dündarın tercihi Lastiklerden voleybol sahası

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy atan Eda Erdem, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'" isimli çalışmasını oyladı.

 

Eda Erdem Dündarın tercihi Lastiklerden voleybol sahası

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