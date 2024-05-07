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Dusan Tadic'ten şampiyonluk itirafı: Artık çok zor

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Dusan Tadic
Dusan Tadicten şampiyonluk itirafı: Artık çok zor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 00:25

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Serdar Dursun ve Sebastian Szymanski, Konyaspor maçı sonrası değerlendirmeler yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Şampiyonluğun artık zor olduğunu söyleyen Tadic, "Artık şampiyonluk çok zor... Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.

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Hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden Serdar Dursun, "Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık." diye konuştu.

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Sebastian Szymanski ise "Maalesef puan kaybı yaşadık. Başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Yarattığımız şanslar vardı, gollerle değerlendirebilirdik. Ancak ne yazık ki maç 0-0 bitti." dedi.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Dusan Tadic

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