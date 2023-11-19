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Dusan Tadic asist yaptı, Sırbistan EURO 2024 biletini aldı

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#EURO 2024#Dusan Tadic#Sırbistan
Dusan Tadic asist yaptı, Sırbistan EURO 2024 biletini aldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 19:10

EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Dusan Tadic'in asist yaptığı maçta Sırbistan, Bulgaristan ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya katılmayı garantiledi.

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Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Dusan Tadic'in asist yaptığı maçta Sırbistan, Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı. 

Sırbistan'ın gollerini 16'da Milos Veljkovic, 82'de Srdjan Babic kaydetti. Bulgaristan'ın gollerini ise 59'da Georgi Rusev ve 69'da Kiril Despodov attı.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Sırbistan, bu sonuçla birlikte Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirdi ve 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

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#EURO 2024#Dusan Tadic#Sırbistan

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