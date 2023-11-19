Dusan Tadic asist yaptı, Sırbistan EURO 2024 biletini aldı

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Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Dusan Tadic'in asist yaptığı maçta Sırbistan, Bulgaristan ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Sırbistan'ın gollerini 16'da Milos Veljkovic, 82'de Srdjan Babic kaydetti. Bulgaristan'ın gollerini ise 59'da Georgi Rusev ve 69'da Kiril Despodov attı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, Sırbistan adına karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
Sırbistan, bu sonuçla birlikte Macaristan'ın ardından grubu ikinci bitirdi ve 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.