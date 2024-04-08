Dursun Özbek'ten Uğur Dündar'a Eray Yazgan cevabı: 'Nefret dilinden uzaklaşılmalı'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar’ın Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan için yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"NEFRET DİLİNDEN UZAKLAŞMASINI TAVSİYE EDERİM"

Dursun Özbek konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Eray Yazgan’ın kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları başta ben olmak üzere Galatasaray yönetim kurulunun tüm üyelerinin fikirlerini ifade etmektedir. Sayın Uğur Dündar’a başkanıyla arasının bozulmasından korkmadan, doğruları savunmasını ve nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.

DÜNDAR: 'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine ve kulübüne yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde en ufak ilgimin olmadığı bir konuda yalan ve iftiralarla beni hedef gösterip futbol üzerinden kaos yaratmaya çalışan Eray Y. adlı yönetici kılıklı holigan hakkında yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.