Dünya Kupası'ndaki Arjantin finali sonrası Fransızlar isyanda! "Kural hatası var"

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Fransız L’Equipe gazetesi, finalde Arjantin’in attığı 3’üncü golün geçersiz sayılması gerektiği, dolayısıyla hakem Szymon Marciniak’ın kural hatası yaptığını iddia etti. Gazetede yer alan habere göre, Lionel Messi’nin skoru 3-2 yapan golü sırasında Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girmesi golün geçersiz sayılmasını gerektiriyor. FiFA Futbol Kuralları 9. Paragraf 3. Kural’ının hatırlatıldığı haberde, “Hakem golü iptal edip, Fransa lehine serbest vuruş vermeliydi” denildi.

FiFA’NIN KONU iLE iLGiLi KURALI:

“Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır.”

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EN BEREKETLi DÜNYA KUPASI

Katar 2022, en çok gol atılan Dünya Kupası olarak futbol tarihine geçti. Turnuvada oynanan 64 karşılaşmada toplam 172 gol atılırken, maç başı ortalama 2,7 olarak gerçekleşti. Bu alanda eski rekor, 171’er gol atılan Fransa 1998 ve Brezilya 2014’e aitti. Fransa, attığı 16 golle 2022 Dünya Kupası’nın en skorer takımı unvanını elde etti. Katar’da oynanan maçlarda hakemler toplam 4 kırmızı, 227 sarı kart gösterirken, en çok kart çıkan maç çeyrek finaldeki Arjantin-Hollanda mücadelesi oldu: 17 sarı, 1 kırmızı. Eleme aşamasında 5 maçın penaltı atışlarına kalması da ayrı bir rekor oldu.

ARJANTiN’DE MiLYONLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

36 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Arjantin’de görülmemiş bir coşku yaşanıyor. Finalin ardından ülkenin dört bir yanında milyonlarca Arjantinli caddelere çıkarak milli takımlarının başarısını kutladı. Saatlerce süren kutlamaların en yoğun olarak yaşandığı yer başkent Buenos Aires oldu. Plaza de la Republica’daki Dikilitaş’ta havadan çekilen fotoğraflarda yüz binlerce kişinin toplandığı görüldü.