Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Dünya Kupası'ndaki Arjantin finali sonrası Fransızlar isyanda! "Kural hatası var"

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Arjantin#Dünya Kupası
Dünya Kupasındaki Arjantin finali sonrası Fransızlar isyanda Kural hatası var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Polonyalı hakem Marciniak’ın çok büyük bir yanlış yaptığını ileri sürdüler. L’Equipe gazetesi, Messi’nin uzatmalarda skoru 3-2 yapan golünden önce Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini belirtip, “Hakem golü geçersiz sayıp, Fransa lehine serbest vuruş vermeliydi. Hakem kural hatası yaptı” iddiasında bulundu.

Haberin Devamı

Fransız L’Equipe gazetesi, finalde Arjantin’in attığı 3’üncü golün geçersiz sayılması gerektiği, dolayısıyla hakem Szymon Marciniak’ın kural hatası yaptığını iddia etti. Gazetede yer alan habere göre, Lionel Messi’nin skoru 3-2 yapan golü sırasında Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girmesi golün geçersiz sayılmasını gerektiriyor. FiFA Futbol Kuralları 9. Paragraf 3. Kural’ının hatırlatıldığı haberde, “Hakem golü iptal edip, Fransa lehine serbest vuruş vermeliydi” denildi.

FiFA’NIN KONU iLE iLGiLi KURALI:

“Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Arjantinli yıldız Lionel Messiden bir rekor da saha dışında Dünya Kupası son buldu ama...Arjantinli yıldız Lionel Messi'den bir rekor da saha dışında! Dünya Kupası son buldu ama...Haberi görüntüle

Dünya Kupasındaki Arjantin finali sonrası Fransızlar isyanda Kural hatası var

EN BEREKETLi DÜNYA KUPASI

Katar 2022, en çok gol atılan Dünya Kupası olarak futbol tarihine geçti. Turnuvada oynanan 64 karşılaşmada toplam 172 gol atılırken, maç başı ortalama 2,7 olarak gerçekleşti. Bu alanda eski rekor, 171’er gol atılan Fransa 1998 ve Brezilya 2014’e aitti. Fransa, attığı 16 golle 2022 Dünya Kupası’nın en skorer takımı unvanını elde etti. Katar’da oynanan maçlarda hakemler toplam 4 kırmızı, 227 sarı kart gösterirken, en çok kart çıkan maç çeyrek finaldeki Arjantin-Hollanda mücadelesi oldu: 17 sarı, 1 kırmızı. Eleme aşamasında 5 maçın penaltı atışlarına kalması da ayrı bir rekor oldu.

Gözden Kaçmasın

Arjantin tarihini değiştiren hamle 4. lig çıkışlı Emiliano Martinezin hikayesi, hayati kararı: Annem lütfen gitme diye ağladıArjantin tarihini değiştiren hamle! 4. lig çıkışlı Emiliano Martinez'in hikayesi, hayati kararı: Annem 'lütfen gitme' diye ağladıHaberi görüntüle

Dünya Kupasındaki Arjantin finali sonrası Fransızlar isyanda Kural hatası var

ARJANTiN’DE MiLYONLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

36 yıllık Dünya Kupası hasretine son veren Arjantin’de görülmemiş bir coşku yaşanıyor. Finalin ardından ülkenin dört bir yanında milyonlarca Arjantinli caddelere çıkarak milli takımlarının başarısını kutladı. Saatlerce süren kutlamaların en yoğun olarak yaşandığı yer başkent Buenos Aires oldu. Plaza de la Republica’daki Dikilitaş’ta havadan çekilen fotoğraflarda yüz binlerce kişinin toplandığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Arjantin#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binancete neler oluyor | 4 SORU 4 YANIT

Kripto para dünyasında hareketli günler yaşanıyor... Binance'te neler oluyor? | 4 SORU 4 YANIT

#Binance
Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek Meteorolojiden peş peşe uyarılar... İstanbula kar ne zaman yağacak

Sıcaklıklar 6-12 derece düşecek! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

#Marmara
Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

Öldürüldüğünde daha 19 yaşındaydı... 34 yıl önce işlenen cinayette katili küçücük bir iz ele verdi

#Soğuk Dava