Dünya Kupası'nda yıldızlaşan Enner Valencia'ya talip var! Katar'da izlediler... Fenerbahçe transfer haberleri

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Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig 'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

Enner Valencia, Dünya Kupası’nda 3 maçta attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekti. Turnuvanın ardından tecrübeli oyuncuya talipler çıkmaya başladı

.Katar'da izlediler

Valencia'nın peşinde düşen Avrupa kulüplerinden biri de Fiorentina. Fanatik'in derlemesine göre Corriere dello Sport, sportif direktör Nicolas Burdisso’nun Katar’da devam eden Dünya Kupası’nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı. Fiorentina’nın ocak ayında olmazsa, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Valencia’yı yaz döneminde kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.

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"Önceliği Fenerbahçe ama..."

33 yaşındaki forvetin menajeri Gonzalo Vargas ise Valencia’nın geleceğiyle ilgili şunları söyledi: Çok sayıda ülkeden ilgi var. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Valencia’yı gündemine aldı ama onun önceliği her zaman Fenerbahçe. Ancak diğer takımlardan gelen tekliflere ve ilgiye de kulak vermemiz gerekiyor. 3-4 yıl daha Avrupa’da devam etmek istiyor."

Fenerbahçe ile 1+1 yıllık anlaşma...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde A Spor, Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını iddia etmişti. Haberde Valencia'nın mevcut sözleşmesindeki gibi 1,5 milyon euro garanti ücret alacağı ifade edilmişti.