Dünya Kupası’na kadın eli değecek

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Dünya Kupası’nda bugün Kosta Rika ile oynanacak maç Almanya’nın turnuvadaki kaderini belirlemesi açısından kritik bir öneme sahip. Ancak bu karşılaşmanın sonucundan ya da kimin tur atlayacağından daha önemli olan ilk kez bir kadın hakem tarafından yönetilecek olması. Fransız hakem Stephanie Frappart 1930’dan bu yana düzenlenen ve milli takımlar düzeyinde dünya futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Dünya Kupası’nda görev yapan ilk kadın hakem olarak tarihe adını yazdıracak.

ADIM ADIM YÜKSELMEYi BAŞARDI

Frappart’ın yardımcıları yine kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz olacak. 2009’dan beri FIFA Uluslararası Hakemler listesinde bulunan 38 yaşındaki hakem, en son Meksika-Polonya maçında 4. hakem olarak görev almıştı. 1983 yılında Fransa’da dünyaya gelen Frappart, 2011’den beri FIFA Uluslararası Hakemler Listesi’nde yer alıyor. 2014 yılında Ligue 2’de ve 2015 ve 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda görev alan 38 yaşındaki hakem 2019’da ABD-Hollanda finalini de yönetti. Ayrıca yine 2019’da Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi.

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İSTANBUL’DA BİZZAT İZLEDİK

28 Nisan 2019’da Amiens ile Strasbourg arasında oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı. 14 Ağustos 2019’da Liverpool ile Chelsea arasında İstanbul’da oynanan Süper Kupa maçında izlediğimiz Frappart, 2020’de Juventus’un Dinamo Kiev’i 3-0 yendiği maçı yöneterek, Şampiyonlar Ligi’nde görev yapan ilk kadın hakem unvanını kazanmıştı.

iLKLER FRAPPART’IN iŞi

1- 2011’de ilk olarak Fransa 3. Ligi’nde düdük çaldı, 2014’te Ligue 2’ye yükseldi.

2- 2015 ve 2019’da Kadınlar Dünya Kupası’nda görev aldı. 2019’da ABD-Hollanda finalini yönetti.

3- 28 Nisan 2019’da Ligue 1’de Amiens ile Strasbourg maçında düdük çaldı.

4- 2019’da İstanbul’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yönetti.

5- 2 Aralık 2020’de Juventus-Dinamo Kiev karşılaşmasında görev yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde

maç yöneten ilk kadın oldu.

6- 27 Mart 2021’de Hollanda-Letonya maçında düdük çaldı. Dünya Kupası Elemeleri’nde görev yapan ilk kadın hakem oldu.

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MOHAMMED KUDÜS PARLIYOR

Güney Kore maçında galibiyeti getiren Mohammed Kudüs, bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı oyuncu olarak da tarihe geçti.

DEVLER PEŞiNDE

Gana’nın suçla dolu bir bölgesinde yaşama futbolla tutunan Kudüs, 12 yaşında Right to Dream akademiden yetişip, Nordsjaelland’a geçerek Avrupa’ya adım attı. Performansıyla kısa sürede Ajax’ın dikkatini çeken Kudüs, 2 yıl önce 9 milyon Euro’ya Hollanda ekibine imza attı. Şimdilerde Liverpool’dan M.United’a kadar pek çok takım onun için sırada.

GÖZLER MESSi-RONALDO’DA KATAR’DA SON DANS

Lionel Messi le Cristiano Ronaldo’nun birlikte yer aldıkları reklam filmi o kadar çok ilgi gördü ki neredeyse Dünya Kupası tanıtımlarının bile önüne geçti. Her ikisinin de hayali kupayı kazanmak. İnsanların gönlündeki finalde de onları görmek olduğundan eminim. Bakalım Katar’daki son dansta bu ikiliyi görebilecek miyiz?

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GENÇLERE EN ÇOK iSPANYA GÜVENiYOR

Dünya Kupası başladığından beri takımların genç ve formda oyuncularına yeterli şansı vermemesi en çok tartışılan konulardan. İspanya, Gavi ve Pedri gibi iki genç yeteneğe oyunu emanet edecek kadar güveniyor. Leao (Portekiz), Foden (İngiltere), Fernandez (Arjantin), Hernandez (Fransa), Moukoko (Almanya), Martinelli (Brezilya) gibi isimleri daha çok görmek isteyenler de teselliyi şimdilik İspanya’da buluyor...