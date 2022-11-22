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Canlı: Fransa - Avustralya maçı (Dünya Kupası)

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Fransa
Canlı: Fransa - Avustralya maçı (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 20:08

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nun ilk haftasında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ile Avustralya kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre sonucu

Fransa 2-1 Avustralya

Goller: 9' Goodwin, 27' Rabiot, 32' Giroud

Gözden Kaçmasın

Fransa - Avustralya maçından en özel fotoğraflarFransa - Avustralya maçından en özel fotoğraflarHaberi görüntüle

İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya gelmişti. Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole görmüştü.

İLK 11'LER

Fransa: Lloris, Pavad, Konate, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.

Avustralya: Ryan, Atkinson, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.

Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Al Janoub Stadı'nda oynanan Fransa - Avustralya maçı, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR ve TRT4K ekranlarında naklen yayınlanıyor.

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Fransa

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