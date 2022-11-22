Canlı: Fransa - Avustralya maçı (Dünya Kupası)

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa ile Avustralya kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre sonucu
Fransa 2-1 Avustralya
Goller: 9' Goodwin, 27' Rabiot, 32' Giroud
İki ülke milli takımları daha önce 4 kez karşı karşıya gelmişti. Avustralya 2001'deki Konfederasyon Kupası maçında güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Fransa rakibiyle oynadığı 4 maçta 9 gol atarken, kalesinde 3 gole görmüştü.
İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Pavad, Konate, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe.
Avustralya: Ryan, Atkinson, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.
Fransa Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Al Janoub Stadı'nda oynanan Fransa - Avustralya maçı, TSİ 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR ve TRT4K ekranlarında naklen yayınlanıyor.