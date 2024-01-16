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Dünya devi, Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti! 20 milyon euro...

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#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#TRANSFER
Dünya devi, Galatasarayın yıldızı Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti 20 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 15:08

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Mondihome Kayserispor'u 2-1'le geçen Galatasaray'da transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı için dünyaca ünlü kulüp harekete geçti. İşte detaylar...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etmiş ve puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürmüştü. Transfer çalışmalarına da tam gaz devam eden sarı - kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de takibinde yer alıyordu.

SON TALİP: MİLAN!

Bu sezon özelinde golcü kimliğini de ön plana çıkaran 29 yaşındaki stoperin son talibi İtalya Ligi Serie A devi Milan oldu.

Dünya devi, Galatasarayın yıldızı Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti 20 milyon euro...

TORINO'DAN OLUMSUZ HABER GELİRSE...

İtalyan basınının haberine göre Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu kadrosuna katamaması halinde Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray ile masaya oturacak.

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Dünya devi, Galatasarayın yıldızı Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti 20 milyon euro...

20 MİLYON EURO

Haberin devamında sarı - kırmızılıların Bardakcı için Milan'a kapıyı 20 milyon eurodan açacağı ve İtalyan devinin bu miktarı aşağı çekmek isteyebileceği kaydedildi.

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RUSLAR DA PEŞİNDE

Ayrıca milli futbolcu için Rus kulüplerinin de devrede olduğu ve Milan'ın elini çabuk tutması gerektiği aktarıldı.

MARCAO'YU UNUTTURDU

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim, adeta Brezilyalı stoperi unutturdu. Sarı Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana istikrarlı görüntüsünü bozmayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki oyuncu, Marcao'yu da aratmadı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Bardakcı, 2547 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

Dünya devi, Galatasarayın yıldızı Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti 20 milyon euro...

Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#Abdülkerim Bardakcı#TRANSFER

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