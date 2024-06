Dünya basını, Fenerbahçe'yi konuştu: Jose Mourinho'nun ordusu

Haberin Devamı

F.Bahçe’de Mourinho’nun taraftarlarla buluşması, dünya basınında ses getirdi. Birçok gazete Ülker Stadı’ndaki coşkulu atmosferi överken Mourinho’nun sözlerine yer verdi. İşte dünya basınından seçmeler:

DAILY MAIL: Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü… Jose, İstanbul’da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

Gözden Kaçmasın Jose Mourinho izdihamından ekranlara yansımayan görüntüler Haberi görüntüle

THE SUN: Küçük Ordu! F.Bahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

CBS SPORT: Özel Biri İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.



INDEPENDENT Binlerce taraftar Mourinho’yu görmek için stada aktı.

THE ATHLETIC: Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kaznadı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni Youtube’dan lzledi.

Haberin Devamı

SKY ALMANYA: Jose Mourinho yeni bir kulüp buldu. Portekizli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapacak. Mourinho, stadyumda büyük alkış ve tezahüratlarla tanıtıldı.

RMC SPORT: Mourinho, Fenerbahçe ile sözleşmesini stadyumun ortasında çılgın kalabalığın önünde imzaladı.

NY TIMES: Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Fenerbahçe'nin düzenlediği imza törenini YouTube'da 200 binden fazla kişi izledi.

SPORTBIBLE: The Special One önümüzdeki sezon Türk takımının başında olacak. Son olarak Roma'yı çalıştıran Mourinho, İstanbul'da düzenlenen bir imza töreniyle taraftarlara tanıtıldı.

TALKSPORT: Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.

EUROFOOT: Jose Mourinho'nun imza törenini 250 bin kişi aynı anda izledi. Bu Türk futbolu ve kulüp için çok büyük bir an. Bu sayıya sadyumda ya da TV'den izleyenleri dahil etmiyoruz. İnanılmaz"

BBC: Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu

TNT SPORTS: The Special One, Fenerbahçe'ye transferini kağıda döktü.

İSTANBUL’U HAVADAN VE DENİZDEN KEŞFETTİ

Mourinho’yu taşıyan uçak saat 14.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi. 15.05’te uçaktan inen Portekizli teknik adam, kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftarı selamladıktan sonra Koç Holding’e ait bir helikoptere bindirilerek, konakladığı otele götürüldü. Helikopter Ülker Stadı’nın üzerinde uçtuğu anda çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Mourinho, “Benim yeni evim” mesajını paylaştı. Otelde bir süre dinlenen Mourinho daha sonra tekneyle Boğaz turu yaptı. Aynı dakikalarda imza töreni için Ülker Stadı’ndaki maraton tribününün önüne platform ve iki tarafına dev ekranlar kuruldu. Ekranlarda, “Özel biri. Fenerbahçe’ye hoş geldin. Dünyanın en büyük kulübü’

Haberin Devamı

KENDİNDEN EMİN, RAHAT VE SAMİMİ

İmza töreni için ‘passo. com.tr’den ‘0’ liraya alınan barkodlar 3 dakikada tükendi ve yaklaşık 30 bin taraftar organizasyonu tribünden takip etti. Töreni izlemek isteyen taraftarlar için ayrılan tribünler saat 18.30’da doldu. Jose Mourinho saat tam 19.07’de başkan Ali Koç’la birlikte Ülker Stadı’na çıktı. Ünlü teknik adam platforma yürüdüğü sırada stat hoparlöründen kendisi için yapılan özel bir şarkı çalındı. Taraftarların sevgi gösterileri arasında sahaya çıkan Mourinho’nun tribünleri selamlaması stattaki coşkuyu doruğa çıkardı. Kendinden emin, rahat ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Mourinho, konuşması sırasında kullandığı kelimeler ve hareketleriyle, daha ilk günden Fenerbahçe taraftarlarını mest etti.

Haberin Devamı

İLK BASIN TOPLANTISI BUGÜN 14.00’TE

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho’nun bugün saat 14.00’te Ülker Stadı’ndaki 1907 Tribünü’nde bir basın toplantısı düzenleyip gazetecilerin sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

BU FORMA BENİM DERİM, KEMİĞİM

Hitabet konusunda eşsiz olan Jose Mourinho, farkını ilk günden ortaya koydu. İmza törenindeki konuşmasına Türkçe ‘Tünaydın’ diye başlayan Portekizli teknik direktör, “Bu forma artık benim derim, kemiğim gibi!” sözleriyle tribünleri coşturdu. Taraftarların tezahüratları nedeniyle sık sık kesilen konuşmasında iddialı ifadeler kullanan Mourinho, şunları söyledi: “Sevginizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu sevgi bana büyük bir sorumluluk veriyor. Ben de sizin ailenize aitim. Bu forma benim tıpkı derim, kemiğim gibi. Futbol, bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim.

Haberin Devamı

SiZiN HAYALLERiNiZ BENiM DE HAYALLERiM

Ali Koç’u tanıdığımdan beri burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim.”