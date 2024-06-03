Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kutlamalarına Arda Güler damgası! Ancelotti çağırdı, mikrofonu alıp taraftarı coşturdu

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Londra'da oynanan finalde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez kazanan Real Madrid, dün tarihi zaferi taraftarıyla kutladı.

Üstü açık otobüsle şehri turlayan takım, Cibeles Meydanı'nda kendilerini bekleyen onbinlerce taraftarla buluştu. Kaptan Nacho, gelenekselleşen heyleke atkı takıp daha sonra kupayı kaldırdı ve ardından kutlamalar başladı. Kurulan platformda futbolcular taraftara seslendi.

KROOS: 8 NUMARAYI VALVERDE'YE VERECEĞİM

Futbolu bırakacağını açıklayan ve Real Madrid formasıyla son maçında kupayı kazanan Toni Kroos, yaptığı konuşmada; 'Artık 8 numara boş. Forma numaramı bu çocuğa (Valverde) seve seve vereceğim.' dedi.

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ANCELOTTI MİKROFONU ARDA GÜLER'E VERDİ: ÇOK ÖZEL BİRİ

Cibeles'te devam eden kutlamaların en çok konuşulan anı ise Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve bu sırada milli futbolcumuz için övgü dolu sözler kullanmasıydı.

"Şimdi size çok özel birini takdim edeceğim. Çok özel bir çocuk: Arda Güler!"

Ancelotti'nin takdimi sonrasında meydanı dolduran taraftarlar 'Güler, Güler' diye tempo tuttu.

TARAFTARA İSPANYOLCA SESLENDİ

Gülerek sahnenin önüne gelen Arda Güler, Ancelotti'nin de 'Haydi' şeklinde ısrarları sonrası İspanyolca "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" dedi. Arda'nın sözleri sonrası taraftarlar coşarken Ancelotti de oyuncusuna sarıldı.

😍 Carlo Ancelotti, mikrofonu Arda Güler'e bıraktı.



🇹🇷 Arda Güler, Real Madrid taraftarını selamladı.pic.twitter.com/GMlcqKajTk — Spor Arena (@sporarena) June 2, 2024

STATTA DA BÜYÜK DESTEK!

Real Madrid'deki ilk sezonunu 3 kupayla tamamlayan ve sezon sonuna doğru süre bulup gollerini atan Arda Güler, Santiago Bernabeu'daki kutlamalarda da büyük destek aldı.