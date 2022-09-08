Drogba ve Sneijder kadar büyük transfer

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Barcelona altyapısında yetişen Sampdoria’nın ardından Inter ve PSG gibi dev takımların formalarını giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi artık Galatasaray’da. 2018 yılında 100 milyon Euro’luk piyasa değeri ile pek çok takımı peşinde koşturan Icardi, Wesley Sneijder ve Didier Drogba’nın ardından sarı kırmızılıların son dönemde yaptığı en büyük transfer oldu.

INTER'DE YILDIZLAŞTI

Profesyonel kariyerinde sadece 3 takımda forma giyen Mauro İcardi en iyi dönemini inter’de geçirdi. Barcelona alt yapısından gittiği Sampdoria’nın U19 takımında 30, A takımında 11 gol attıktan sonra inter’e transfer oldu. İtalyan ekibinin formasını 219 kez giyen 29 yaşındaki oyuncu, 124 gol atarken 29 da asist yaptı. Kariyerinde 203 golü bulunan İcardi, PSG’de 38 gol, 10 asist üretti. SPALETTi iLE ZiRVEYE ÇIKTI · PEK çok önemli teknik adamla çalışan İcardi, en iyi dönemini Luciano Spaletti ile yaşadı (73 maçta 46 gol). Roberto Mancini de ondan en çok verim alan teknik adamlardan oldu. Icardi, Mancini’nin yönetimi altında 66 maça çıktı ve 32 gol attı. 1993’te Arjantin/Rosario’da doğan İcardi, ailesinin iş durumu nedeniyle İspanya toprakları Kanarya Adaları’da büyüdü. Burada futbola başlayan İcardi, alt yaş kategorilerinde 500’den fazla gol attı.

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3 MİLYON EUROYA ALINDI

G.Saray, Mauro İcardi için PSG’ye herhangi bir kira bedeli ödemeyecek. PSG’den yılda 8.2 milyon Euro alan Arjantinli futbolcunun ücretinin 3 milyon Euro’luk kısmını sarı kırmızılılar ödeyecek, geri kalan 5.2 milyon Euro Fransız ekibinin kasasından çıkacak.