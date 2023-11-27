Djilali Bahloul: Eyüpspor maçıyla ilgili gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak

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Trendyol 1.Lig’in 9.haftasında Altay’da göreve gelen teknik direktör Djilali Bahloul, İzmir ekibinde 4’ü Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta görev aldı. Bu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Aliağa FK ile oynadığı maçtan galibiyetle ayrılan Altay, 41 yaşındaki teknik direktör Djilali Bahloul yönetiminde çıktığı 4 lig maçından mağlubiyetle ayrıldı. Mali sorunlardan dolayı zor günler geçiren Altay’dan geçtiğimiz günlerde istifa eden Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Djilali Bahloul, istifa sürecinin perde arkasını Spor Arena’ya değerlendirdi.

TEKNİK DİREKTÖR DJİLALİ BAHLOUL’ÜN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“ALTAY’A İLK GELDİĞİMDE DURUM OLDUKÇA ZORDU”

Altay Kulübü ve kulüp yönetiminden yakın bir arkadaşım arasında bir temas kuruldu. Kulüp temsilcilerinin söylediklerine çok inandım ve bu beni Altay ile anlaşmam için motive etti. Altay’a ilk geldiğimde durum oldukça zordu. Oyuncularla görüştüm ve kararlı olduklarını hissettim fakat ne yazık ki durum bir süredir kritikti ve karmaşık olacağını hemen anladım. TFF 1.Lig, bence oldukça iyi ve çok enteresan bir ligdi. Çok sayıda iyi oyuncular ve iyi takımlar vardı. Daha uzun süre kalmak isterdim ama maalesef futbol sürprizlerle dolu.

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“BANA 2,5 YILDIR MAAŞ ALAMADIĞINI SÖYLEYEN OYUNCU VARDI, ÇOK ETKİLENDİM”

Futbolcuların psikolojik durumları çok karmaşıktı ve bu anlaşılabilir bir durumdu. Çünkü onlar her şeyden önce insan ve futbol dışında da bir hayatları var. Bazı oyuncular ile konuştum. Oyuncuların söylediklerinden çok etkilendim ve duygulandım. Çünkü oyuncuların maç günü kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için doğru koşullara sahip olmaları gerekiyor. Bana 2,5 yıldır maaş alamadığını söyleyen bir oyuncu vardı. Kulübün borcu tabii ki beni de etkiledi. Çünkü gerçekten borcun yüksek olmadığını düşünüyordum ama ne yazık ki son genel kurulda kesin rakamları öğrendiğimde korktum. Altay'a ve destekçilerine saygısızlık etmek istemem ama kesin borç rakamlarını bilseydim asla gelmeyi kabul etmezdim.

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“EYÜPSPOR MAÇIYLA İLGİLİ GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK”

Doğruyu söylemek gerekirse Eyüpspor'a yenildiğimiz gece istifamı vermek istedim çünkü sahada gördüğüm şeyler çok normal değildi. Daha fazlasını söylemek istemiyorum çünkü o maçla ilgili gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Yeni başkanla görüşmeyi bekledim. Daha sonra yeni başkan ve Altay Kulübü’nün genel müdürüyle yaptığım görüşmede büyük bir hayal kırıklığına uğradım ve sonunda kendime dedim ki, eğer savaşacaksam, benimle birlikte savaşacak insanlar olmalı ve ben bu şekilde olduğunu hissetmedim. Bu yüzdende istifa etmeyi tercih ettim. Yeni yönetimin teknik ekibimle çalışmama kararı aldığını öğrendiğimde çok kızdım, çünkü benim için bu karar anlaşılır gibi değildi.

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“ALTAY TARAFTARLARI İÇİN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM”

Altay Kulübü’nün bu durumdan kurtulmasını tüm kalbimle istiyorum. Kulüp ve özellikle Altay taraftarları için her şeyin en iyisini diliyorum. Çünkü taraftarlar ve futbolcular bunu hak ediyor. Bu prestijli kulüpte çalışma fırsatım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum ve bu süre boyunca bana destek olan teknik ekibime çok teşekkür ediyorum, olağanüstü profesyonel bir şekilde davrandılar.