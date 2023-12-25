Djiku - İcardi pozisyonu ortalığı karıştırdı, Okan Buruk'a yayıncı kuruluştan cevap geldi! | Fırat Aydınus'tan dikkat çeken yorum: 'Pozisyon...'

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki sessiz derbiye Djiku ile Icardi arasında yaşanan ve sarı kırmızılıların penaltı beklediği pozisyon damga vurdu.

Galatasaray cephesi, "26 kamerayla yayınlanan bir maç var. 26 kameranın olduğu yerde, topun ve ceza sahasının olduğu yerde pozisyonu bir türlü gösteremedi arkadaşlar. Canlı gözlerle çok net şekilde penaltı ve kırmızı kart olduğunu gördük." sözleriyle yayıncı kuruluşa yüklendi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinin ardından Alexander Djiku ile Mauro Icardi arasındaki pozisyonun gösterilmediğini söyleyerek yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Bunun üzerine Güntekin Onay'dan açıklama geldi.

"MAÇIN YÖNETMENİ TÜRK DEĞİL, 26 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ DE RİVA'YA GÖNDERİLİYOR"



Onay, Buruk'a verdiği cevapta, "Maç 26 kamerayla çekiliyor. En net pozisyon belki o anda ekrana yansıtılmamış olabilir. Maçın yönetmeni de Türk değil. En temiz ve en açık görüntü ekrana getirmek en doğrusudur. Açı meselesi bu. 26 kamera var ve hepsi Riva'ya gönderiliyor. Maç başladığı için en net görüntü ekrana getirilmemiş olabilir. Daha sonra en temiz görüntü ekrana getirilebilirdi. Bunu da yaptığında 'Gözümüze mi sokuyorlar' deniliyor. Verilmediğinde 'Neyi saklıyorsunuz?' deniliyor. Biraz art niyet de var. 26 kameralı maç çekimi, uluslararası standartlarda, Dünya Kupası maçında nasılsa öyle yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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İşte pozisyonun sosyal medyaya düşen yeni görüntüsü...



POZİSYONA FIRAT AYDINUS NE DİYOR?

Yazarımız Fırat Aydınus, pozisyona dair, "22. dakikada ceza sahası içindeki pozisyonda yayıncı kuruluşun görüntülerine göre verilen açılardan izlediğimizde Djiku’nun İcardi’ye yaptığı bir eylem gözüküyor. Fakat net olarak açılar aydınlatmıyor bizi. Bu açılara göre Icardi‘nin Djiku’yu önce bir çekmesi ve akabinde Djiku’nun İcardi’nin yüz-kafa kısmına kolunu savurarak vurduğu gözüküyor. Eğer İcardi çekiyorsa F. Bahçe lehine faul ve şiddetli hareket için Djiku’ya kırmızı kart verilmeli. Eğer İcardi çekmiyorsa penaltı ve Djiku’ya kırmızı olmalı." açıklamasında bulundu.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, ligdeki Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Bazı görevlilerin ortamı germeye çalıştığını söyleyen Yazgan, "Bugün iki tane derbimiz vardı. Bir tanesi Sinan Erdem’de Beşiktaş’a karşı olan derbiydi. Basketbol takımımız çok keyifli bir galibiyet aldı. Bu vesileyle onları tebrik ediyorum. Dilerim ki bugünkü maçla birlikte yükselişleri devam eder. Derbiye gelecek olursak. İlk maça gelirken çok gergin bir ortam vardı. Yöneticilerin belli sorumlulukları var. Birkaç Fenerbahçe yöneticisini maç sonrası yorumundan dolayı tenzih ederek söylüyorum. Genel olarak aklıselim ve misafirperver davranışlarını bize göstermeye gayret ettiler. Orada kurulu birtakım düzenler vardı. Taraftarımızın önüne devasa hoparlörler koyulmuştu. İnsan haklarına aykırı bir durumdu. Aynı şekilde takım otobüsü kapıdan girerken kraldan daha kralcı, görevlerini kötüye kullanma eğiliminde olan bazı arkadaşların, ortamı germe üzere gayretleri vardı. Fenerbahçe yöneticileri ve TFF yetkilileriyle temasa geçtiğimiz vakit, bu gerginlikler ortadan kalktı." dedi.

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"DERBİ ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ DEĞİLDİ"

Penaltı pozisyonu hakkında Yazgan, "Derbi çok keyifli bir maç değildi. Her sene orada 3-0 yeneceğiz diye bir şey yok. İnşallah 29 Aralık’ta benzer bir skor yakalarız. Hakem problemi, yerli-yabancı oyuncu problemi gibi şeylerden bahsediliyor ama bence en büyük problem yayıncı kuruluş problemi. Nitekim yanılmıyorsam Okan Hocam bunu vurgulamış. Buna çok memnun oldum. 26 kamerayla yayınlanan bir maç var. 26 kameranın olduğu yerde, topun ve ceza sahasının olduğu yerde pozisyonu bir türlü gösteremedi arkadaşlar. Canlı gözlerle çok net şekilde penaltı ve kırmızı kart olduğunu gördük." diye konuştu.

"HOCA NEDEN GÖREMEDİ BİLMİYORUM"

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İsmail Kartal'ın da açıklamalarına değinen Yazgan, pozisyona ilişkin TFF'ye başvuracaklarını belirterek "Hoca neden göremedi bilmiyorum. Mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Daha önce 90+2’de Ankaragücü - Fenerbahçe maçında da benzer şekilde görememişti. Karagümrük - Fenerbahçe maçında da benzer şekilde görememişti. Bunu da göremedi. Bir de VAR diye bir taraf var. VAR ne gelirse ona bakıyor. Buradan TFF’ye bir ricam var. BeIN medya denen firma bizim muhatabımız değil. Yasayla korma altına alınmış, 500 milyon Euro’lardan 80 milyon Euro’ya gelirlerimizi düşürmüş bir kurum. 26 kamerayla yayınladıkları, topun olduğu bir pozisyonu üç tane açıyla mı görebilmişler? Ne hikmetse, maç bittikten sonra dördüncü bir açı daha çıkardılar. Onu acaba VAR’a göndermişler mi? Yarın bunun hakkında yazılı başvurumuzu da yapacağız. VAR kayıtları açıklansın demiyoruz. TFF yetkilileri gitsinler, 26 kameradan kaç görüntü verdiklerini öğrensin. Pozisyon çok net. Ceza sahası içerisinde, topun olduğu yerde, bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Penaltı. VAR ne gördü, ne görmedi ben burada onu merak ediyorum. Yarından tezi yok TFF, BeIN Medya’yı sorgulasın. Ben bu işte kasıt ve kötü niyet olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"KENDİ HAKEMLERİ, KENDİ VAR’I TARTIŞILIYOR"

Yayıncı kuruluşa tepki gösteren Yazgan, "Türkiye’nin en büyük problemi, yayıncı kuruluş problemi. Ben o firmanın son derece kötü niyetli, art niyetli davrandığını düşünüyorum. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Akabinde rakip takımın hocası İsmail Kartal, bunu vermedi vesaire tarzında konuşarak Okan Hoca’nın söylediklerine tepki vermek ihtiyacı hissediyor. Çünkü taraftarı ve yöneticileri ondan böyle bir şey bekliyor. 26 kameradan birkaçı o görüntüyü net bir şekilde VAR’a göndermiş olsaydı, bugün 22. dakikada 10 kişi kalmış bir Fenerbahçe, penaltı kullanan bir Galatasaray olacaktı. TFF’den dilerim ki bunu sorgular. Gereken cezaları da yayıncı kuruluşa verir. Kendi hakemleri, kendi VAR’ı tartışılıyor. Dünyanın en kıymetli maçlarından bir tanesi. Kaç ülkeden yayınlanıyor. İnsan utanır. Yarın BeIN Medya’nın bu hareketi sorgulanmazsa, bunun takipçisi olacağız. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyor." dedi.