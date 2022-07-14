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Devler reddetti, Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif geldi! Seçimi hangi takım olacak?

#Ronaldo#Transfer#Cristiano Ronaldo
Devler reddetti, Cristiano Ronaldoya Suudi Arabistandan astronomik teklif geldi Seçimi hangi takım olacak

Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarının başında gelen Cristiano Ronaldo, ilginç bir dönemden geçiyor. Portekizli yıldızın menajeri, 37 yaşındaki yıldızını Avrupa'nın birçok önemli takımına önerdi ancak 'Cristiano Ronaldo' ismi her seferinde reddedildi. Bu kez farklı bir coğrafyadan astronomik bir teklif geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Sky Sport'ta yer alan haberde Bayern Münih'in takımdan ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'nin yerini Cristiano Ronaldo ile doldurmak istediği ifade edilmişti. Bu haberin yayılmasının ardından Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic; "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu. Ancak, ortalıkta dolaşanlar yalnızca söylenti." demiş ve haberi yalanlamıştı.

"CHELSEA'NİN YENİ SAHİBİ JORGE MENDES İLE GÖRÜŞTÜ"

Sezon arasında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Ronaldo için bir bomba haber de yine İngiliz basınından çıkmıştı. The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre Chelsea'yi Roman Abramovich'ten satıl alan konsorsiyumun başında bulunan ve kulübün yeni sahibi sıfatı alan ABD'li iş adamı Todd Boehly'nin Cristiano Ronaldo konusunda ünlü menajer Jorge Mendes ile görüşmüştü.

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Lukaku'yu Inter'e gönderen Chelsea'de kulübün yeni sahibi Boehly'nin taraftara Cristiano Ronaldo hediyesi vermeyi düşündüğü ve bunun için yıldız oyuncunun ünlü menajeri Jorge Mendes'e durumunu sorduğu ifade edilmişti.

JORGE MENDES ROMA'YA ÖNERDİ

Son olarak İtalyan La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre menajer Jorge Mendes, Ronaldo'yu İtalya Serie A devi Roma'ya önerdi. Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid'de Ronaldo ile çalışmıştı.

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PSG NET BİR ŞEKİLDE TEKLİFİ REDDETTİ

Portekizli süper yıldızın menajeri oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti. Menajer Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'yu PSG'ye de teklif etti ancak Fransız kulübü Ronaldo'nun mevcut şartlarda takımlarında yeri olmadığını, kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle belirterek teklifi geri çevirdi.  

ARABİSTAN'DAN ASTRONOMİK TEKLİF

Cristiano Ronaldo belki de kariyerinde ilk kez takım seçimi konusunda kararsız... Manchester United'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi.

Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulübün Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi vereceği, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu ödedildi.

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Aynı kulübün menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif ettiği yazılırken Cristiano Ronaldo'nun teklifi düşünmeye aldığı ifade edildi.

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"RONALDO SATILIK DEĞİL"

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ise Portekizli yıldızın takımdan ayrılmayacağını ifade ediyor.

Ten Hag yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo kişisel sorunlardan dolayı aramızda değil. Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo'nun takımdan ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan Ten Hag, "Ayrılmak istiyor mu? Bana böyle bir şey söylemedi. Okudum ama dediğim gibi Ronaldo satılık değil. O planlarımızın bir parçası ve birlikte başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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#Ronaldo#Transfer#Cristiano Ronaldo

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