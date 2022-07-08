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Son Dakika: Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde! Transfer sinyalleri, yeni kamp öncesi...

#Transfer#Cristiano Ronaldo#Manchester United
Son Dakika: Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde Transfer sinyalleri, yeni kamp öncesi...

Manchester United'da antrenmanlara katılmayan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo konusunda kriz sürüyor.

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Manchester United'dan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen sezonun başında Juventus'tan ayrılacak Manchester United'a geri dönüş yapan Portekizli yıldızın geleceği konusunda belirsizlik korunuyor.

AİLEVİ SEBEPLER OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Erik ten Hag yönetiminde yeni sezona hazırlanan Premier Lig ekibinde Cristiano Ronaldo'nun henüz antrenmanlara katılmamış olmasının sebebi ailesi sebepler şeklinde ifade edilmişti.

CJHELSEA VE BAYERN MÜNİH İDDİALARI

Bu süreçte İngiliz basını, Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Yıldız futbolcu için Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların da devreye girdiği belirtilmişti. Hatta Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly ile oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşmanın sağlandığı ileri sürülmüştü.

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KAHN: 'BİZE UYMAZ'

Bayern Münih'de yöneticilik yapan Oliver Kahn ise Ronaldo iddiaları hakkında "Onu iyilerden biri olarak değerlendirsem de bizim felsefemize uymaz" şeklinde konuşmuştu.

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KAMPA GÖTÜRÜLMÜYOR

ESPN'de yer alan haberde, bugün sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Tayland'a gidecek Manchester United'ın kamp kadrosunda Cristiano Ronaldo yer almayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İSTİYOR

Uzun süredir İngiliz basınında tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma potansiyeli olan bir kulüpte forma giymek için maaşında indirime gitmeye hazır olduğu vurgulanıyor.

KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Bu gelişmeler oyuncunun takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirse de Manchester United'ın yeni sezon forma tanıtımlarında Cristiano Ronaldo'nun yer alması kafaları karıştı.

Son Dakika: Cristiano Ronaldo krizinde yeni perde Transfer sinyalleri, yeni kamp öncesi...

HAZIRLIK MAÇLARI YAPILACAK

Tayland'da Liverpool'la hazırlık maçı oynayacak Manchester United, sonrasında Avustralya'ya gidecek ve burada Melbourne Victory, Crystal Palace ve Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a dönen Ronaldo, 38 maçta süre alırken 24 gol ve 3 asist kaydetti.

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#Transfer#Cristiano Ronaldo#Manchester United

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