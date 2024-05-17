Dev derbi için çarpıcı yorum: 'Galatasaray rahat, Fenerbahçe stresli'

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Şansal Büyüka, Fırat Aydınus, Mehmet Arslan ve Uğur Meleke; Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında değerlendirmeler yaptı.

ŞANSAL BÜYÜKA: HİÇBİR SONUÇ BENİ ŞAŞIRTMAZ

G.Saray sezon başından bu yana içerde maç kaybetmedi, hatta puan kaybetmedi. Fenerbahçe de sezon başından beri dışarıda maç kaybetmedi. Yani iki takım kendilerini buraya kadar taşıyan en büyük özellikleriyle karşı karşıya gelecekler ve iki takımdan birinin bugüne kadar sürdürdüğü istatistiği bozulacak. Galatasaray son maçını kötü oynadı. Fenerbahçe son maçını iyi oynadı. İki maç da derbi için asla ölçü olmaz. Galatasaray saha, seyirci, puan, moral avantajına sahip ve şampiyonluğa yarım adım mesafede. Özgüveni zirvede. Fenerbahçe ise adeta bir teselli maçına çıkacak. Galatasaray’ı yenmek ve tur atmasını son maça bırakmak isteyecek.

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F.BAHÇE BARIŞ'I DURDURMAK ZORUNDA

Fenerbahçe kazanmak istiyorsa önce ‘Rüzgarın Oğlu’ Barış Alper’in hızını kesmek zorunda. Hızlı hücum etmek zorunda. Becao’nun yokluğunda Oosterwolde’yi stopere çekip, Djiku’dan orta sahada yararlanabilir. Galatasaray’ın kozları, Fenerbahçe’ye oranla daha fazla. Hakim Ziyech’in dış şutları, İcardi’nin fırsatçılığı, Barış Alper’in rakip savunmayı yakıp yıkan diriliği, orta alanda futbol aklı Mertens, kalede ‘Garantör’ Muslera... Toreira’lar, Kerem Demirbay’lar...Say say bitmez. Buna rağmen favorisi olmayan bir maç olarak görüyorum. RAMS Park’tan çıkacak hiçbir sonuç beni şaşırtmaz. Ayrıca bol gollü değil, kısır bir sonucun bizi beklediğini düşünüyorum.

UĞUR MELEKE: GEÇEN YILKİ FİLMİN TEKRARI

İki sezondur derbi 37’nci hafta oynanıyor. Şampiyonluk finali olması hayaliyle oraya konuluyor belli ki TFF tarafından. Ama iki sezondur Galatasaray bu derbiye açık farkla geliyor. Geçen sezon 5, bu yıl da 6 puan farkla derbiye geldi sarı kırmızılılar. Üstelik her iki sezonda da ligin ilk devresinin lideri Fenerbahçe’ydi, Galatasaray geriden gelip geçti rakibini. Sarı kırmızıların böyle bir genetiği var, Nisan’ı-Mayıs’ı iyi oynuyorlar. Derbiye de sadece 1 puan ihtiyacıyla çıkıyorlar. Maçı kim kazanır bilemiyorum ama şunu biliyorum: Galatasaray aynen geçen yıl olduğu gibi çok daha rahat. Fenerbahçe aynen geçen yıl olduğu gibi stresli. Sarı lacivertliler neden aynı filmi tekrar tekrar yaşadıklarını sorgulamalılar bence.

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MEHMET ARSLAN: GALATASARAY YÜZDE 60 FAVORİ

17 maç üst üste kazanan Galatasaray formunun zirvesinde. Kalede, savunmada, orta alanda ve forvette rakibine oranla daha ağır basıyor. Saha ve seyirci avantajıyla birlikte, 6 puan önde olmanın sakinliği ve rahatlığı var üzerlerinde. Diğer yanda ise tüm sezonun günahını çıkarmak için Galatasaray’ı yenmekten başka şansı olmayan ve bunun tedirginliğini yaşayan Fenerbahçe. Üstelik bu maç sarı lacivertlilerde başkanlık yarışı için de belirleyici bir sonuca gebe. Galatasaray’ı deplasmanda yenmiş başkan olarak seçime girmek ile yenilerek girmek arasında fark var. Kısacası bu verilere bakarak Galatasaray bu maçın favorisi diyorum.

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MADAYONUN ÖTEKİ YÜZÜ

AMAAAA... Madalyonun bir de öteki yüzü var. Bu maç futbolcuların fiziksel ve teknik gücünün yanı sıra duygularının da çarpışacağı bir karşılaşma olacak. Sakinliğini koruyabilen bir Fenerbahçe, Galatasaray’a sahasında yenilgiyi tattırabilecek güce ve oyunculara sahip. Bir üçüncü etken de teknik adamların sahaya süreceği 11 ve taktik anlayışları olacak. Bu anlamda Okan Buruk’un eli İsmail Kartal’a göre daha güçlü. Özetle diyorum ki; Galatasaray yüzde 60 oranla bu maçın favorisi.

FIRAT AYDINUS: BU DERBİ KESİNLİKLE İLK YARIDAKİ GİBİ OLMAZ

Ne puan tablosu ne de performans göstergelerine bakıp, hiçbir zaman ülkemizde oynanacak derbiler için net bir favori gösteremeyiz. Hele hele Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her sonuca ve olaylara gebedir. Oyun ve mücadele olarak sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan maçın tam tersi bir derbi bekliyorum. İlk maçı da yöneten Arda Kardeşler’i, taraftarları ve biz sporseverlerleri korakor bir müsabaka bekliyor. Ve Kardeşler’e tavsiyem; bu derbiye hazırlanırken sakın ilk maçı baz alıp, bu derbi de sezonun ilk yarısındaki gibi geçer diye düşünmesin.

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