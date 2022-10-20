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Derya Ceren Çağlayan kürsüde de bileğini büktürmedi

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#Derya Ceren#Türk#Antalya
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Antalya’daki organizasyonda ikinci ve üçüncü olan Kazak bilek güreşçileri dev bir bayrakla Derya’nın kürsüsünü kapattı. Sporcumuz bunun üzerine Türk Bayrağı’nın Kazak Bayrağı’nın önünde açınca kısa bir gerginlik yaşandı. Derya olayı başta art niyet olarak algıladığını ancak sonra her şeyin tatlıya bağlandığını söyledi.

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Antalya'da süren Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na Türk ve Kazakistanlı sporcu kızların bayrak tartışması damga vurdu. 50 kilo 21 yaş altı kategorisinde sol kol dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlayan, mağlup ettiği Kazak rakipleri Diana Assanova ve Dana Tyukova ile madalya seremonisinde bayrak çekişmesi yaşadı. Kürsüye önce dünya üçüncüsü Dana Tyukova ardından da dünya ikincisi olan Diana Assanova çıktı. Normalde iki sporcunun da ayrı ayrı ülke bayrağı açması gerekirken iki sporcu büyükçe bir bayrağı karşılıklı tutarak açtı.

Derya Ceren'in azmi karşısında pes ettiler

Ardından sporcumuz kürsüye çıktı. Dev bayraklarını çekmeyen Kazak sporcular şampiyonumuzun hem kürsüsünü kapattılar hem de kendi bayrağını açacak yer bırakmadılar. Bunun üzerine şampiyon sporcumuz elindeki Türk Bayrağı’nı Kazak bayrağının önüne uzattı. Bu hamle sonucunda sporcular arasında küçük bir çekişme yaşandı. Kazaklar Derya’nın kararlılığı nedeniyle sonunda pes ederek kendi bayraklarını arkada açtılar.

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Kimseye saygısızlık yapmak istemedim

Yaşananları anlık bir gelişme olarak değerlendiren Derya Ceren, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önce art niyet gibi algıladım, sporcu arkadaşları uyardım ancak onlar inat edince ben de bayrağımızı öne çıkardım. Kimseye bir saygısızlık yapmak istemedim, sadece bayrağımı en üstte göstermek, ülkemi gururlandırmak istedim. Seremoni sonrası barıştık, olay sonrası antrenörleri de bizim yetkililerle gayet ılımlı ve dostane diyaloglar yaşamışlar.”

Erkekleri de yeniyorum

Tesadüfen bilek güreşine başladığını belirten Çağlayan, “Üniversitede branşım atletizmdi. Sınıfta kızlarla aramızda bilek güreşi yaparken öğretmenim Kemal Kuşlar bizi gördü. Eşi de bilek güreşi sporu yaptığı için bizi tanıştırdı ve 1 yılda bu noktaya geldim. İlginç tepkiler alıyorum. Özellikle erkekler ‘Şampiyon olsan da ben seni yenerim’ diyorlar ama yanılıyorlar. Ben 50 kilo, 1.67 boyundayım ama henüz beni yenen erkek çıkmadı. Tabii bu sporu ciddi yapan yüksek kilolu erkek yenebilir ancak bu daha yaşanmadı.”

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#Derya Ceren#Türk#Antalya

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