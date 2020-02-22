Derbinin ofsayt matematiği çözüldü! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki...

Bu bir ilandır

Kadıköy'de oynanacak olan dev derbi, nefesleri kesecek ve herkesi ekran başına kilitleyecek!

Derbi heyecanını iddaa ile misli misli çıkarmak isteyenler için son 10 derbideki ofsayt sayılarını mercek altına aldık, Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek maçta "Kaç Ofsayt Çıkar?" sorusunun yanıtını aradık...

SON 10 DERBİDE 54 OFSAYT OLDU!

Zirveyi karıştıracak derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet hasreti, Galatasaray'ın ise 6 maçlık 3 puan serisi var!

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- Süper Lig'de oynadıkları son 10 derbide 54 ofsayt oldu! Son 5 derbide ise bu sayı 27...

- Son 10 derbide 3 kez "7+" ofsayt çıkarken, 5 kez de "0-4" aralığında kaldık!

- Fenerbahçe'nin bu sezon ofsayt ortalaması 2.5 olurken, Galatasaray'da ortalamanın 2.2'de görüyoruz...

- Fenerbahçe'nin puan kaybettiği son 3 maçta toplam 13 ofsayt çıkarken, Galatasaray'ın galibiyet serisi yakaladığı son 6 maçta toplam 25 ofsayt izledik...

Editörün Tavsiyesi: Kaç ofsayt çıkar? "0-4 / 2,50"

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