Derbide Mert Hakan Yandaş'ın takla atması alay konusu oldu: "En son Amerika’da görüldü"

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Fenerbahçe dev derbide ezeli rakibi G.Saray’ı 2-0 yenerken, maçın en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş oldu.

Ancak 27 yaşındaki futbolcuyu gündemin zirvesine çıkaran olay ne Serdar Dursun’a yaptığı ilk asist ne de maç sonu gerçekleştirdiği birlik çağrısı oldu.

Derbide Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası 5-6 takla atan Mert Hakan’ın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşılırken hem derbi akşamının hem de dünün en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

İşte sosyal medyadaki çarpıcı yorumlar...

HÂLÂ YUVARLANIYOR OLABiLiR Mi, Bi’ BAKIN

· ANTiTERiM4: Vardın mı eve? Yolda sırtına taşlar falan battı mı?

· NiHATS_61: Top senin kadar yuvarlanmadı be Mert Hakan.

· DAMlAERTASS: Babam aradı diyor ki ‘Mert Hakan Yandaş hâlâ yuvarlanıyor mu? Haberlere bakın bi.’

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· CMlYNR06: Uçan adam Mert Hakan Yandaş. · ROOZVOW: Babamın yanında kardeşime vurunca kardeşim...

· VİDİUSS: Flash TV, Gerçek Kesit dizisi maç özetini vermiş. Öyle bir oyunculuk Mert Hakan Yandaş’taki.

· MEHMET_KK2: Hakeme baktıktan sonra şey diyor: Dur ben bir tane daha döneyim.

BENiM EViN ÖNÜNDEN GEÇEN MERT HAKAN’MIŞ

· MEHMETERKAll: Sabah bir kalktım, evin önünden bir şey yuvarlana yuvarlana geçiyor meğersem Mert Hakan Yandaş’mış. Ne kadar yuvarlandıysa 750 km yol yapmış.

· KOMUTANMElO: Mert Hakan Yandaş: Oyuncu olarak en büyük idolüm uçan adam Sabri. · YuCEDAg_1905: Taklacı kuşlarda 1 Mardin, 2 Mert Hakan.

· DRFAiTHDZ: Randevu saatinden erken muayene olabilmek için

poliklinik kapısında ağrısını abartan hasta (temsili).

6. TAKLAYA GELDiĞiNDE SENi DURDURAN NE OLDU

· GS1905_SYN: D.Bakır sınırında görülmüş. Hâlâ yuvarlanıyormuş.

· HASANAYDN061: Yeşilçam seni kıskanıyor oyunculukta kardeşim. Muazzam oyunculuk tebrikler.

· LİON_GS34: Mert Hakan Yandaş’ın Marcao ile girdiği mücadele sonucunda kıtaları aşarak en son Amerika kıtasında taklar attığına dair bilgiler geliyor.

· LİNOGE83: Merak ettiğim şey 6. taklaya geldiğinde seni durduran şey ne oldu? Neden devam etmedin?