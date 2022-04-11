Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'tan sürpriz karar! Ringe çıkmaya hazırlanıyor

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Türkiye'de 2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve 2018 yılında futbolculuk kariyerini sonlandıran Dirk Kuyt, ringe adım atıyor.

41 yaşındaki Dirk Kuyt, emekliliğinden 4 yıl sonra spor kariyerinde sürpriz bir adım atıyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Dirk Kuyt, "Hit it" adlı özel bir etkinlik çerçevesinde boks maçına çıkacak.

Konuya dair bir video mesaj paylaşan Kuyt, "Eski bir futbolcu olarak stadyumda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Futbolu bırakalı yaklaşık dört yıl oldu. O gerilimi ve maç kazanma mücadelesini özlüyorum. Oldukça fazla spor dalında deneme yaptım. Tenis, padel ve fitness gibi... Ama ringe girmek benim için yeni bir deneyim olacak. Bu yüzden başka bir ünlüye karşı bu rekabete girmeyi çok isterim. Bundan böyle daha sıkı antrenman yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Dirk Kuyt, kariyerinde Liverpool, Feyenoord, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde forma giyerken birçok şampiyonluk sevinci yaşamıştı.