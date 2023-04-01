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Derbi öncesi Beşiktaşlı Mert Günok, Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan bir adım önde

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Derbi öncesi Beşiktaşlı Mert Günok, Fenerbahçeli Altay Bayındırdan bir adım önde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

İki takımın kalecilerinin kurtarış yüzdelerinde Beşiktaşlı Mert, Fenerbahçeli Altay’dan bir adım önde. Fenerbahçe kalecisi Altay bu sezon tüm maçlarda kaleye ambargo koyarken 24 karşılaşmada 24 gol yedi, yüzde 68’lik kurtarış oranı yakaladı. Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle eldivenleri devralan Mert 14 maçta 11 gole engel olamazken, yüzde 75’lik kurtarış oranına ulaştı.

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F.Bahçe-Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın kalecilerinin performansları genelde iyi görünüyor. Sarı lacivertlilerin bu sezon oynadığı 24 maçın tamamında kaleyi koruyan Altay Bayındır 26 gole engel olamadı.

Maç başına 1.08 gol yiyen Altay, 9 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki Altay’ın koruduğu kaleye rakip oyuncular toplam 70 isabetli şut çekti. Ceza sahası içinden 53 şutun 28’ini kurtaran Altay, ceza alanı dışından ise 17 şutta sadece 1 gol yedi. Kanarya’nın kalecisi toplam 44 kurtarış yaparken, şutların yüzde 68’ine geçit vermedi.

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MAÇ BAŞI 0.78 GOL

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in gelişiyle kaleyi devralan Mert Günok, 14 karşılaşmada 11 gole engel olamazken, 5 mücadeleyi de gol yemeden tamamladı, maç başına 0.78 gol gördü. Mert’in oynadığı maçlarda, siyah beyazlı kaleye isabetli 44 şut çekildi. Ceza sahası içinden gelen 31 şutta 10 gol yiyen Mert, ceza alanı dışından çekilen 13 şutun 12’sini kurtarırken, Altay gibi sadece 1 gol yedi. Mert’in şut kurtarma oranı ise yüzde 75 oldu.

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ALTAY’IN 7. DERBiSi MERT SiFTAH YAPACAK

F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, sarı lacivertli forma ile Beşiktaş’a karşı 6 maça çıktı, 9 gol yedi. Beşiktaş formasıyla ilk kez Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Mert Günok ise Kanarya’dan Başakşehir’de iken 4 karşılaşmada 5, Bursaspor’un kalesini korurken de 1 maçta 2 olmak üzere toplamda 6 gol yedi. Daha önce Fenerbahçe’de de forma giyen tecrübeli kaleci, o dönemde de hiç Beşiktaş derbisine çıkmadı.

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ALTAY BAYINDIR

· MAÇ 24
· YEDiĞi GOL 26
· MAÇ BAŞI YEDiĞi GOL 1.08
· GOL YEMEDiĞi MAÇ 9
· CEZA SAHASI iÇi KURTARIŞ 25/28
· CEZA SAHASI DIŞI KURTARIŞ 1/16
· KURTARIŞ YÜZDESi 68

MERT GÜNOK

· MAÇ 14
· YEDiĞi GOL 11
· MAÇ BAŞI YEDiĞi GOL 0.78
· GOL YEMEDiĞi MAÇ 5
· CEZA SAHASI iÇi KURTARIŞ 10/21
· CEZA SAHASI DIŞI KURTARIŞ 1/12
· KURTARIŞ YÜZDESi 75

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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