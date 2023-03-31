Beşiktaş'tan milyon Euro'luk yatırım!

Haberin Devamı

Siyah beyazlılarda altyapı çalışmaları devam ediyor. Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın, Avrupa'ya gitmesi sonrasında Kara Kartal akademiye ağırlık verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde Beşiktaş özkaynak düzeninden çıkardığı gençleri önümüzdeki dönemlerde A takıma monte etmeyi hedefliyor. Yatırım ve planlamalarla altyapıyı Beşiktaş'ın bir kültürü haline getirmek isteyen altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan'ın da büyük çaba gösterdiği bu projeler tüm hızıyla sürüyor.

KASAYA 10 MİLYON EURO GİRDİ

Serdar, Rıdvan ve Emirhan üçlüsünden toplamda net olarak 10 milyon Euro'yu kasasına koyan Beşiktaş'ta altyapı için iştah arttı. Yönetim de gözünü Nevzat Demir Tesisleri'ndeki gençlere dikti. Sezona Valerien Ismael'le başlayan Kara Kartal'da hazırlık kampına birçok genç götürülmüştü. Bu isimlerden en çok Badra Cisse dikkatleri üzerine çekmişti.

Haberin Devamı

BREMEN MAÇINDA OYNADI

Geçen sezon başında altyapıya transfer edilen Fildişili oyuncu, Ismael'in raporu ve isteği doğrultusunda A takım kampına katıldı. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle öne çıkan 20 yaşındaki stoper 2-1 kazanılan Werder Bremen karşılaşmasında sahaya çıktı.

YARIM SAATTE ETKİLİ OYUN

Genç futbolcu, 61. dakikada oyuna dahil olurken, etkili paslarıyla dikkat çekti. Necip Uysal’ın yerine sahaya sürülen Fildişi Sahilli stoper, 12 kez topla buluştu. 1 top kaptı, 3 top uzaklaştırdı. Girdiği tek ikili mücadeleden de galip ayrılan Cisse, 8 pasın tamamında isabet sağladı.

8 MAÇTA 1 GOL

Bu performansıyla beğeni kazanarak geçer not alan Cisse daha sonra zaman zaman A takım idmanlarında da yer aldı. Siyah-Beyazlılar'la henüz profesyonel sözleşme imzalamayan başarılı oyuncu U19 Ligi'nde bu sezon 8 maça çıkıp, 1 gol kaydetmeyi başardı.

MİLYON EURO'LUK PROJE

Beşiktaş camiasının büyük umutlar beslediği Badra Cisse eğer A takıma monte edilebilir seviyeye gelirse Beşiktaş bir anda milyonlarca Euro'yu kasasından çıkarmaktan kurtulacak. Ancak bunun önünde ciddi bir engel var. UEFA'nın belirlediği kurallara göre Badra Cisse, Beşiktaş altyapısından yetiştiği için yerli statüsünde sayılabiliyor.

Haberin Devamı

TFF'YLE GÖRÜŞÜLECEK

Ama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA'nın belirlediği kuralı tanımıyor ve Badra yabancı statüsünde görülüyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı yönetim sezon başında TFF nezdinde gerekli başvuruları yapıp Badra'yı yerli oyuncu olarak listeye eklemeye çalışacak.

OPSİYON BİLİNMİYOR

Tüm bu planlar doğrultusunda Badra Cisse için de yeni bir sayfa açıldı.

Fanatik'in haberine göre; Romanya'nın büyük kulüplerinden Cluj, 20 yaşındaki futbolcuyu Beşiktaş'tan istedi. Ancak proje olarak görülen genç oyuncu için Kara Kartal, Rumenlere olumsuz yanıt verdi. Yapılan görüşmeler sonrasında başarılı stoperin, Cluj'a kiralanmasına karar verildi. Badra Cisse şu anda Cluj'le idmanlara çıkıyor. Kulüpler arasında yapılan anlaşmada geleceğe dönük bir bonservis opsiyonunun olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haberin Devamı

BADRA CİSSE KİMDİR?

20 Mart 2003 doğumlu olan Badra Cisse, Fildişi Sahili'nin Gbolouville kentinde dünyaya geldi. 20 yaşındaki oyuncu, stoper olarak görev yapıyor.

Geçen sezon başında Beşiktaş U19 kadrosuna katılan genç stoper, 29 maçta forma terletti ve 1 gol kaydetti. Badra Cisse, UEFA Gençlik Ligi'nde de 3 karşılaşmada görev yaptı. Bu sezonun ilk devresinde ise Fildişili savunmacı 8 maçta forma giyerken bir kez de rakip fileleri sarstı.