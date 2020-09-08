Denizlispor'un Süper Lig tarihindeki yabancı sayısı 81'e ulaştı

Transfer döneminde Marvin Bakalorz (Almanya), Muris Mesanovic (Bosna Hersek), Angelo Sagal (Şili) ve kaleci Costel Pantilimon'u (Romanya) kadrosuna dahil eden Yukatel Denizlispor'un lig geçmişindeki yabancı futbolcu sayısı 81'e yükseldi.



Yeni sezonda 21. kez Süper Lig'de yer almaya hazırlanan yeşil-siyahlı ekipte şu ana kadar 32 ülkeden futbolcu mücadele etti. Brezilya'dan 12 ismin forma giydiği Yukatel Denizlispor'da Bulgaristan, Çekya, Gine ve Kamerun'dan dörder isim şans buldu.



Yeşil-siyahlı ekipte ilk kez bir Şilili futbolcu forma giyecek.



- En fazla forma giyen Roman Kratochvil



Denizlispor'da 2002-2003'ten itibaren aralıksız 7 sezonda 198 maça çıkan Slovak Roman Kratochvil, takımın Süper Lig geçmişinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.



Kratochvil'i Çekyalı Tomas Abraham (145 maç), Kamerunlu Souleymanou Hamidou (127 maç), Fin Mikka Aleksi Multaharju (87 maç) ve Mısırlı El Saka (66 maç) izliyor.



- En golcü isim de Kratochvil



Kratochvil'in 33 golle en skorer yabancı isim konumunda bulunduğu yeşil-siyahlı ekipte, Fernand Coulibaly 15, Darryl Roberts 12 ve Emil Angelov 11 gol üretti.



Denizlispor'da en fazla forma giyen 10 yabancı isim şöyle:



Futbolcu Ülke Maç Gol

Roman Kratochvil Slovakya 198 33

Tomas Abraham Çekya 145 2

Souleymanou Hamidou Kamerun 127

Mikka Aleksi Multaharju Finlandiya 87 6

El Saka Mısır 66 5

Douglas Braga Brezilya 60 2

Darryl Roberts Trinidad Tobago 59 12

Jozsef Varga Macaristan 58 2

Mohammed Youssef Mısır 51 9

Julio Cesar Mendes Moreira Brezilya 44 2