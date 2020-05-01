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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:50,Son Güncelleme:

Denizlispor'da Isaac Sackey üzdü

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Denizlispor'da Isaac Sackey üzdü
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Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi.

Yukatel Denizlispor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada bir fire daha verdi. Daha önce Polonyalı kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Gambiyalı Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan yeşil-siyahlılar, şimdi de Isaac Sackey'in durumuna üzüldü.

Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Denizlispor, sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.

Denizlisporda Isaac Sackey üzdü

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