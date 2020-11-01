MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da 3 günlük izin bitti, Yeni Malatyaspor mesaisi başladı!
GeriFutbol Denizlispor'da 3 günlük izin bitti, Yeni Malatyaspor mesaisi başladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da 3 günlük izin bitti, Yeni Malatyaspor mesaisi başladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da 3 günlük izin bitti, Yeni Malatyaspor mesaisi başladı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de son olarak evinde Beşiktaş'a 3-2 yenilen ve bu haftayı bay geçecek olan Yukatel Denizlispor 3 günlük iznin ardından 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor mesaisine başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde tesislerde çalışmalara start veren yeşil-siyahlılar, 2 saat süren antrenmanda; ısınma, koordinasyon, top kapma, pas çalışması ve ardından çift kale ile tamamladı.

Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol kasığında yırtık tespit edilen Mustafa Yumlu'nun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Denizlisporda Mustafa Yumlu seferberliği Sol kasığında yırtık...
Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...

Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam ederken, tedavisi sona eren Radoslaw Murawski takımla birlikte çalıştı.

 

Denizlisporda 3 günlük izin bitti, Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle