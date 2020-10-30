MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...
GeriFutbol Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Yukatel Denizlispor'un Beşiktaş ile karşılaştığı ve 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Yumlu'nun sol kasığında yırtık meydana geldiği tespit edildi.

Tedavisine başlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Denizlispor sağlık heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maçına yetişebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Denizlispor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Denizlispor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Bu haftayı bay geçecek olan Denizlispor'un en istikrarlı oyuncularından olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

 

Denizlisporda Mustafa Yumlu seferberliği Sol kasığında yırtık...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle