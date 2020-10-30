Denizlispor'da Mustafa Yumlu seferberliği! Sol kasığında yırtık...

Tedavisine başlanan deneyimli stoperin 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Denizlispor sağlık heyetinin, oyuncunun Yeni Malatyaspor maçına yetişebilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bu haftayı bay geçecek olan Denizlispor'un en istikrarlı oyuncularından olan Mustafa Yumlu, bu sezon oynanan 6 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

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