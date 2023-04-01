Deivid de Souza'dan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi derbi, Jesus, Arda Güler ve Galatasaray sözleri

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray ile mücadelesini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk ediyor.

2006-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen, ligde ve Avrupa'da yakalanan başarılarda ay sahibi olan Deivid de Souza, derbi ile ilgili görüşlerini Sabah'a anlattı.

"Fenerbahçe'nin derbi kazanması bir klasiktir. Bu alışılmış bir durumdur. Rakip kim olursa olsun Kadıköy'de her zaman önde ve avantajlı olan Fenerbahçe'dir. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanacaktır.

Jorge Jesus harika bir antrenör. Burada, Brezilya'da Flamengo'yu yönetirken çok iyi çalıştı. Güzel izler bıraktı. O her zaman zekasıyla ön plana çıkar. Fenerbahçe'de de bence gayet iyi gidiyor. Şampiyonluğa ulaşması zor bir durum değil. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar.

Haberin Devamı

"TARAFTARLAR HAVAYA SOKUYOR"

Fenerbahçe, Türkiye'nin en iyi seyircisine sahip. Bu taraftar asla unutulmaz. Hem Avrupa maçları hem derbilerde unutulmaz performanslar sergilediler. O taraftar sayesinde farklı bir havaya giriyorsunuz ve maçı kazanmamak için bir sebebiniz

"ARDA GÜLER BÜYÜK YETENEK"

Fenerbahçe'yı takip ediyorum. ARDA GÜLER çok yetenekli, özel bir oyuncu. İleride güzel yerlere gelecek.

"ARAO, JESUS'UN SAĞ KOLUDUR"

rezilyalı oyuncular Willian Arao ve Lincoln üst seviye isimler. Arao, Brezilya'da Jorge Jesus'un güvenilir bir oyuncusuydu. Flamengo için oynarken çok iyi işler çıkardı... Lincoln ise Brezilya'da erken yaşta öne çıktı ve Fenerbahçe'ye transfer olmayı başardı. Fenerbahçe'ye uzun vadede çok fayda sağlar.

"GALATASARAY MAÇI ÇOK ÖZELDİ"

"Fenerbahçe ile birçok derbi maçına çıktım. Ama en iyi derbi maçım ve unutamadığım Fenerbahçe ile 4-1 kazandığımız Galatasaray mücadelesiydi. O maçta 4. golü de ben atmıştım. Harika bir futbol oynamıştık."

"İSTANBUL'A FİNALE GELECEĞİM"

Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul'da olmak istiyorum. Kulübü de ziyaret edeceğim. Benim hayalim tekrar Fenerbahçe'de çalışmak, bu kulübü seviyorum. Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman böyle olacak. Benim için Fenerbahçe'nin yeri çok ayrı. Gerçekten çok özledim.