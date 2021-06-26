Danimarkalı Kasper Dolberg, Galler'in belalısı oldu! O sakatlık her şeyi değiştirdi...

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Spor Arena / Detay - 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda mücadele eden ve kazandığı 3 puanla son 16'ya kalarak ilk iki grup maçını kaybettikten sonra tur atlamayı başaran ilk takım olma başarısını gösteren Danimarka, çeyrek final mücadelesinde Galler ile karşılaştı.

Finlandiya ile oynadıkları ilk grup mücadelesinde Cristian Eriksen'in saha için kalp krizi geçirmesi sonrasında büyük travma yaşayan ve ilk 2 müsabakadan puansız ayrılan Danlar, Rusya'yı 4-1'le geçerek adını son 16'ya yazdırırken Galler engelini de aşarak çeyrek finale yükseldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede Galler'e hiç şans tanımayan, 4-0'lık net skorla sahadan ayrılarak çeyrek finale çıkan Danimarka'da maça damgasını vuran isim ise Kasper Dolberg oldu.

POULSEN'İ ARATMADI

Danimarka formasıyla turnuvada attığı 2 golle takımının gol yükünü çeken Yussuf Poulsen, sakatlığı nedeniyle görev alamazken yerini alan Dolberg golcü ismi aratmadı.

Yussuf Poulsen'in sakatlığından ötürü karşılaşmaya 11'de başlayan Kasper Dolberg, 4 golle kazandıkları maçta 2 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.

Mücadelenin 27 ve 49. dakikalarında sahneye çıkan 23 yaşındaki golcü, 11'de başlama fırsatını çok iyi kullanırken takımının da çeyrek finale yükselmesinde en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON AVRO

Futbol kariyerine Silkeborg'da başlayan, daha sonra Hollanda ekiplerinde Ajax'ın yolunu tutan Kasper Dolberg, 2019 yılında 20.5 milyon avro bonservis bedeliyle Nice'e transfer oldu.

2 sezondur Fransız ekibinin formasını giyen Dolberg'in 2024 yılında sözleşmesi sona ererken mevcut piyasa değeri 18 milyon avro.