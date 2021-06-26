Son Dakika: Galler 0-4 Danimarka / Maç sonucu

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Grup aşamasındaki ilk iki maçını kaybettikten sonra Rusya'yı 4-1 mağlup ederek son 16 takım arasında kalan Danimarka, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Galler ile çeyrek final için kozlarını paylaştı.

Yussuf Poulsen'in sakat olması nedeniyle karşılaşmaya 11'de başlayan Kasper Dolberg maça damgasını vurdu.

Müsabakanın 27 ve 49. dakikalarında Kasper Dolberg, 89'da Maehle, son olarak 90+5'te Braithwaite'in golleriyle Danimarka, Galler'i 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Öte yandan Galler'de Harry Wilson, 90. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Danimarka'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hollanda-Çekya eşleşmesinin galibi olacak. Millilerle aynı grupta yer alan Galler ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Maehle, Vestergaard, Kjaer, Christensen, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.