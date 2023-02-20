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Daniel Güiza'dan Fenerbahçe ve Barcelona açıklaması: "Bazı oyuncular beni istemedi"

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#Futbol#Fenerbahçe#Daniel Güiza
Daniel Güizadan Fenerbahçe ve Barcelona açıklaması: Bazı oyuncular beni istemedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 18:59

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve futbol hayatını 5. Lig ekibi Rota’da devam ettiren 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanyol basınına kariyeriyle ilgili çarpıcı bir röportaj verdi.

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İspanya 5. lig ekibi CD Rota'ya transfer olan 42 yaşındaki golcü Daniel Güiza, Relevo TV'ye çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Getafe'ye transfer olan Güiza daha sonra sırasıyla, ABD ekibi Johor DT, Paraguay ekibi Cerro Porteno, İspanyol ekipleri Cadiz, Sanluqueno, UD Algaida takımlarında forma giydi.

14 MİLYON EUROYA TRANSFER

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya Milli Takımı'nın formasını terleten ve LaLiga'da gol krallığı yaşayan İspanyol golcü, 14 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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2008 senesinin yaz transfer döneminde Mallorca'dan Fenerbahçe'ye 14 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Daniel Güiza’nın açıklamaları şöyle:

"HER ZAMAN NE İSTERSEM ONU YAPTIM"

Futbolda şöhret diye bir şey olmadığını söyleyen Güiza, "Hiçbir pişmanlığım yok. Ne futbolda ne de hayatta. Ben her zaman ne istersem onu yaptım. Tesislere ilk önce gelip son çıkarak örnek olduğumu düşünmüyorum. Ben sadece takımdaki bir futbolcuyum. Soyunma odasında şöhret diye bir şey yoktur. En son çıkıyorum çünkü takım arkadaşlarımla şakalaşmayı seviyorum. Sandviçle sokağa çıktığımı ve yolda futbol oynadığımı hatırlıyorum. O şeyler çoktan kayboldu. Şimdi çocuklar sadece PlayStation oynamak istiyor. Sokakta çok şey öğreniyorsunuz."

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Daniel Güizadan Fenerbahçe ve Barcelona açıklaması: Bazı oyuncular beni istemedi

FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Futbolculuk kariyerini ne zaman sonlandıracağına ilişkin soruya Güiza, "Hala içimde futbol aşkı var. Olmasa şuan evde olurdum. Ben hala bir şeyler yapmak istiyorum. En az 45 yaşıma kadar devam ederim." diye yanıt verdi.

"ARAGONES BENİM BABAMDI"

Kariyerinde büyük öneme sahip olan Luis Aragones'le ilgili düşüncelerini aktaran Daniel Güiza, "Luis Aragones benim babamdı. Hatta büyükbabamdı. Euro2008'de elindeki topu, kulübünde iyi işler yapmış bir çocuğa verdi. Bu kararı milli takımı bir adım öteye taşıdı. Diğer takıma alınanlar kadar tanınmıyordum. Beni oraya aldı ve olduğum şeyi bana verdi. Luis Aragones'le alakalı başka bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça hala duygulanıyorum. Onunla ilgili çok güzel yaşanmışlıklarım var. Benim için o çok özel bir insandı. Onun sayesinde kariyerim seviye atladı." dedi.

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Daniel Güizadan Fenerbahçe ve Barcelona açıklaması: Bazı oyuncular beni istemedi

"BARÇA’YA İMZA ATACAKTIM AMA BAZI OYUNCULAR BENİ İSTEMEDİ"

Barcelona'dan teklif aldığını ancak bazı oyuncuların istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini belirten Güiza, "Evet, Guardiola'nın Barcelona'sı beni istemişti. Hatta onlarla imzalayacaktım fakat Barcelona'daki bazı oyuncularla alakalı bir şeyler oldu. Benimle forma yarışına girmek mi istemediler bilmiyorum fakat oradaki bazı güçlü insanlar soyunma odasında benim gibi bir baskıyı istemediler. Sonunda Barcelona'yla imzalamadım. Sonra Fenerbahçe'ye gittim ve orada tekrar Luis Aragones ile buluştum" dedi.

"BİR YIL BOYUNCA ETKİSİNDEN ÇIKAMADIM"

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2010 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı'na çağırılmamasına ilişkin olarak "Bir yıl boyunca etkisinden çıkamadım. Dünya Kupası eleme maçlarında oynadım ama sonra beni dışarıda bıraktı. Neden bilmiyorum. Aramızda hiçbir şey olmadı. En kötüsü de Dünya Kupası’nı kazandılar." şeklinde konuştu.

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#Futbol#Fenerbahçe#Daniel Güiza

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