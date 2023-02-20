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Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı! Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

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#Christian Atsu#Cenaze#Gana
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 08:01

Türkiye'yi sarsan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı. Atsu için resmi tören düzenlenirken havaalanında gözyaşları sel oldu.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yaşadığı evin yıkılması sonucunda hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı.

Christian Atsu’nun cenazesini başkent Akra’ya getiren Türk Hava Yolları uçağı yerel saatle 19.25’te iniş yaptı. Kotoka Havaalanı'na getirilen Gana bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzunda alana indirildi.

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Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

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Christian Atsu'nun vefatına ilişkin açıklamalarda bulunan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu’nun çok sevildiğini ve çok özleneceğini söyledi. Bawnia ayrıca milli futbolcuya uygun bir cenaze törenini yapılacağına dair söz verdi.

Gana Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre cenazeye Atsu’nun ailesiyle birlikte Gana’nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton da refakat etti. Törende hükümet yetkilileri ile birlikte Gana Futbol Federasyonu’ndan temsilcileri de yer aldı.

Christian Atsu'nun cenazesi törenin ardından askeri hastane morguna götürüldü.

Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

BAKANLAR HAZIR BULUNDU, DUALAR OKUNDU

İlk olarak milli futbolcunun tabutu başında dini tören düzenlendi, dualar okundu. Gana Devlet Başkan Yardımcısı Bawumia, Gana Enformasyon Bakanı Oppong Nkrumah, Gana Spor Bakanı Evans Bobie Opoku, Gana Hıfzısıhha ve Su Kaynakları Bakanı Cecilia Abena Dapaah, futbolcunun yakınları ve sevenleri ile kalabalık bir medya grubu da havaalanında hazır bulundu.

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YÜREK BURKAN DETAY: YILLARCA YARDIM ETMİŞ

Christian Atsu'nun cenazesinin Gana'ya getirilmesinin ardından ülkenin birçok noktasından duygusal videolar sosyal medyaya düştü. Hayırseverliğiyle bilinen Christian Atsu'nun yıllarca yardımda bulunduğu bir kadın, rahmetli futbolcunun cenazesi havaalanına vardığında gözyaşlarına hakim olamadı.

Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

Christian Atsunun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı Havaalanında gözyaşları sel oldu... Yürek burkan detay...

 

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#Christian Atsu#Cenaze#Gana

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