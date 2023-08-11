×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Damir Krznar: 'Fenerbahçe çok kaliteli bir takım'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Krznar#Avrupa
Damir Krznar: Fenerbahçe çok kaliteli bir takım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 00:23

Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçı sonrası, sarı-lacivertlilerin çok kaliteli bir takım olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe’ye konuk olan Maribor sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Maribor Teknik Direktörü Damir Krznar, “Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fenerbahçe mükemmel bir takım ama biz de iyiydik, son saniyeye kadar ayaktaydık. Penaltı için çok üzgünüz. Şimdi her şey daha zor. Fenerbahçe daha iyi takım. Ama şunun sözünü verebilirim; Slovenya’da daha iyi zorlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe tura daha yakın”

Maribor takımının teknik patronu, ikinci maçla ilgili şunları söyledi:

“Çok zor olacak. Fenerbahçe tura daha yakın, oran vermem gerekirse yüzde 75 Fenerbahçe’den yana. Futbol hayallerin oyunu, şansımız hep var. Şansımızı oluşturmamız gerekiyor ama bu çok zor olacak.”

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe-Maribor maçında önce ıslıklandı, sonra sahne aldı Yeni transfer de siftah yaptıFenerbahçe-Maribor maçında önce ıslıklandı, sonra sahne aldı! Yeni transfer de siftah yaptıHaberi görüntüle

“Fenerbahçe çok kaliteli bir takım”

Sarı-lacivertlilerde en çok zorlayan futbolcu sorusuna Krznar, “Fenerbahçe çok kaliteli bir takım; Tadic, Dzeko, bekler, orta sahalar. Çok iyi oyuncuları var. 35 dakika iyiydik, atak da yaptık ama 2-3 hata yaptıktan sonra atak yapmayı bıraktık. Fenerbahçe de kalitesini gösterdi. Tabii koç da çok iyi” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Krznar#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!